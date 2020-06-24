Доллар может упасть на 35%. Это ослабит его доминирование в мире валют. Какая валюта может прийти на замену, читайте на Финансы 24.

Стивен Роуч, старший сотрудник Йельского университета и бывший председатель Morgan Stanley Asia рассказал MarketWatch, что его прогноз относительно резкого ухудшения курса доллара США может стать реальностью довольно быстро, а не событие, которое вырисовывается вдали.

Я думаю, что это что-то, что произойдет скорее раньше, чем позже,

– сказал экономист Стивен Роуч.

О прогнозе этого эксперта Крах доллара не избежать валюта упадет на 35% – эксперт

Почему доллар может упасть

Финансовый эксперт в течение недель предупреждает о значительным спаде доллара, который мог бы сигнализировать об окончании гегемонии доллара как резервной валюты. Это существенно повлияет на глобальные финансовые рынки.

"В эпоху COVID-19 все разворачивается с бешеной скоростью", – сказал Роуч. Эксперт указал на сокращение экономики США: еще в начале года уровень безработицы был одним из самых низких за последние 50 лет (3,5%), а за время пандемии добавились 49 миллионов безработных, побив все антирекорды. Он также отметил быструю и беспрецедентную фискальную и монетарную реакцию: в США фактически напечатали 3,2 триллиона долларов, когда ФРС выкупил ценные бумаги.

Что прогнозируют для доллара

Роуч прогнозирует, что вскоре доллар снизится на 35% относительно других основных валют мира. Причина в увеличении дефицита и уменьшению сбережений.

Этот масштабный переход на фискальное стимулирование экономики подорвет национальные ставки сбережений и дефицит текущего счета,

– сказал Роуч.

На прошлой неделе дефицит текущего счета в США, показатель долга нации перед другими странами, уменьшился на 0,1% в первом квартале, уменьшившись до 104,2 миллиарда долларов с пересмотренных 104,3 миллиарда долларов в четвертом квартале 2019 года. Текущий счет показывает, является ли страна чистым кредитором или должником.

Как прогнозы воспринимают американцы

Роуч заявил, что последние его прогнозы относительно доллара получили бурные и эмоциональные отзывы читателей и критиков. Эксперт считает, что причина в том, что США находятся в особенно чувствительный время в своей истории.

Он заявил, что расовые потрясения, вызванные смертью Джорджа Флойда, пандемия и президентские выборы приближаются соединились и вызвали такую ​​бурную реакцию.

"Мы находимся в критическом моменте политического цикла, и доллар является относительной цене, поэтому любые сравнению США с другими странамы, которые ставят под сомнение доминирование Америки, вызывают негативную реакцию у населения", – пояснил эксперт.

Что падение означает для инвесторов

На вопрос, стоит ли инвесторам бояться падения курса доллара, Роуч ответил, что это будет не первый раз, когда доллар существенно упадет, и "страх – это вопрос контекста".

Страх может быть оправданным, "если они не подготовлены и не защищаются и не задумываются над тем, какими возможностями воспользоваться", – сказал он.

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Какие валюты могут заменить доллар

Эксперт указал на евро как на возможную альтернативу доллару для покупателей валюты. Ранее Роуч заявил, что китайский юань может стать более привлекательным для инвесторов, но все зависит от Китая.