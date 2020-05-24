С начала пандемии курс гривны уже несколько раз менял направление. В мае гривна росла, а теперь – падает. Эксперты прогнозируют относительно стабильную гривну в июне, в частности из-за транша от МВФ.

Что будет с долларом и гривной в июне

В июне гривна будет относительно стабильной и будет колебаться в пределах 26,50-27,50 гривен с большей вероятностью оставаться ниже 27. К такому выводу пришел 24 канал, собрав разные экспертные мнения. Банкив Антон Коваленко в комментарии НВ, отметил, что после предоставления первого транша от МВФ курс будет в пределах 26,50-27,20. Прогноз на первую половину июня выразил и банкир Антон Стадник – 26-27,5. Финансист Юрий Нетесанный в комментарии The Page прогнозирует курс гривны относительно доллара в июне в пределах 26,50-27,50. А вот аналитик Евгения Ахтырко считает, что курс не превысит 27.

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Отметим, что по состоянию на 28 мая курс гривны относительно доллара закрепился на уровне 27 гривен. Следовательно, примерно таким он будет и в июне с колебаниями 50 копеек вниз/вверх.

Нужно ли покупать доллар в июне

К концу года гривна однозначно упадет минимум на 2 отметки. Поэтому июнь довольно благоприятное время для покупки доллара для длительного хранения сбережений в этой валюте. Выгодным курс гривны относительно доллара будет сразу после предоставления первого транша МВФ. Поэтому, если планируете купить доллары в июне – выберите этот период. Пока неизвестно, когда Украина получит первый транш. Сначала речь шла о конце мая, но осталось еще 3 дня, 2 из которых выходные, поэтому, вероятно, что транш поступит именно в июне.

Каким будет курс в 2020

В условиях нарастающего кризиса, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29. МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

Что происходило с гривней с начала пандемии

Гривна резко подскочила в марте с 24,5 до более 28 за доллар, но с апреля и в течение почти всего мая она стабильно укреплялась, хотя и в очень медленном темпе. В конце мая курс снова обернулся.

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Что будет влиять на курс в июне

Интервенции Нацбанка

В Украине Национальный банк не устанавливает курс, но имеет инструменты для его регулирования. Одним из них является покупка и продажа валюты из золотовалютных резервов. В марте, когда гривна с 24,5 обесценилась до 28, Нацбанк делал значительные интервенции, продав на рынок 2,45 миллиарда долларов. Это во многом и остановило гривну на отметке 28 и не дало подскочить до 30.

Причиной такого падения гривни в марте были панические настроения из-за коронавируса, которые заставляли людей и бизнес скупать валюту, а также проблемы с авиасообщением, которым доставляли наличный доллар.

В апреле ситуация стабилизировалась и Нацбанк даже успел немного пополнить свои золотовалютные резервы – на 723 миллиона долларов. Этот инструмент Нацбанк и в дальнейшем будет использовать, чтобы регулировать резкие колебания курса. Резервы наполнены на около 25 миллиардов долларов.

Первый транш от МВФ

В июне Украине могут предоставить первый транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов. Каждый раз, когда появились положительные новости о переговорах с МВФ, например принятие "антиколомойского" закона или подписание меморандума – гривна укреплялась. Фактическое предоставление этих денег и приток значительного количества иностранной валюты на украинский рынок еще больше укрепит гривну.

Выход из карантина

Выход из карантина – это однозначно хорошо для экономики, но может оказывать влияние и уже оказывает на курс гривны. Экономист Любомир Билык в комментарии 24 каналу отметил, что "бизнес, который является основным покупателем валюты, понемногу выходит из карантина, а следовательно может начать скупать валюту". В июне запланировали еще большее послабления карантина.

Мировой кризис

Украина является частью глобализированной экономики, а потому все, что влияет на мировую экономику – влияет на Украину. Ранее эксперты прогнозировали, что инвесторы выйдут из Украины и таким образом частично обрушат национальную валюту, но этого так и не произошло в больших масштабах. НБУ и в дальнейшем проводит аукционы ОВГЗ и привлекает деньги. Цены на экспортные товары несколько упали, но упали цены на импортные, в частности на нефть, что создало определенный баланс.

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Стоит понимать, что полноценный кризис еще не начался, а потому и гривна еще крепко держится за свои позиции.