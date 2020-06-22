Гривня тримається: що буде з курсом долара цього тижня
Цього тижня українська гривня і надалі триматиметься нижче позначки 27 щодо долара. На курс традиційно впливатимуть пандемія COVID-19, аукціони ОВДП, інтервенції Нацбанку, купівля долара населенням, а також сплата бізнесом податків.
Три недели подряд гривна медленно, но уверенно растет, хотя сегодня украинская валюта упала на 4 копейки по отношению к доллару. На основе прогноза "Минфину" 24 канал разобрался что влиять на доллар на этой неделе.
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Каким будет курс гривны на этой неделе
По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар по 26 июня в банках по курсу 26,50-27,00 по отношению к гривне. В обменниках финкомпаний по курсу 26,55-26,95.
Как менялся курс с начала пандемии
В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась. Этому также способствовал транш от МВФ. По состоянию на 22 июня курс гривны относительно доллара НБУ – 26,72.
Каким будет курс доллара в 2020
В условиях кризиса, только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.
Минэкономикы разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.
Как изменение учетной ставки повлияла на гривню
Нацбанк 13 июня снизил учетную ставку до 6%. Понижение обычно негативно влияет на курс гривны, однако пока кризис держит украинскую валюту ниже 27 относительно доллара. Все потому, что ни население, ни бизнес массово не скупают доллар. Среди причин: пониженная активность бизнеса и закрытые границы, через которые не ездят туристы и в значительно меньшем количестве ездят работники.
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Что будет влиять на курс на этой неделе
- Пандемия COVID-19. В Украине заявили о начале второй волны пандемии. количество больных ежедневно близка к 900. Из-за таких антирекордов бизнес опасается, что их снова переведут на карантин. Такие настроения сдерживают бизнес от продажи валюты, которую они придерживают до более надежные времена.
- Интервенции Нацбанка. Еженедельно НБУ или выкупает избыток иностранной валюты, или наоборот продает, чтобы восполнить дефицит. Сейчас Нацбанк продолжает выкупать валюту. Это будет сдерживать укрепление гривни.
- Аукционы ОВГЗ Нацбанк проводит еженедельно, привлекая деньги инвесторов. В Украине упала учетная ставка до рекордного минимума – 6% и 16 июня состоялся первый аукцион по новой ставке. Результаты неутешительны. Удалось привлечь 1,96 миллиарда гривен, поскольку инвесторов не устраивает новая доходность. Второй аукцион будет показательным и его успешный результат (если он будет) укрепит гривну.
- Завершение периода бюджетных платежей. Бизнес должен уплатить государству налоги. Поэтому экспортный бизнес будет сдавать иностранную валюту, укрепит гривну. Более того, значительные средства ожидают от Нафтогаза, что укрепит гривну.
- Населения будет продолжать больше сдавать доллар, чем покупать, что обеспечит на межбанке "дешевую валюту". Ее закупать финкомпании и переводить в дешевую безналичную валюту, играть на укрепление гривны.