Цього тижня українська гривня і надалі триматиметься нижче позначки 27 щодо долара. На курс традиційно впливатимуть пандемія COVID-19, аукціони ОВДП, інтервенції Нацбанку, купівля долара населенням, а також сплата бізнесом податків.

Три недели подряд гривна медленно, но уверенно растет, хотя сегодня украинская валюта упала на 4 копейки по отношению к доллару. На основе прогноза "Минфину" 24 канал разобрался что влиять на доллар на этой неделе.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар по 26 июня в банках по курсу 26,50-27,00 по отношению к гривне. В обменниках финкомпаний по курсу 26,55-26,95.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась. Этому также способствовал транш от МВФ. По состоянию на 22 июня курс гривны относительно доллара НБУ – 26,72.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса, только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономикы разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

Как изменение учетной ставки повлияла на гривню

Нацбанк 13 июня снизил учетную ставку до 6%. Понижение обычно негативно влияет на курс гривны, однако пока кризис держит украинскую валюту ниже 27 относительно доллара. Все потому, что ни население, ни бизнес массово не скупают доллар. Среди причин: пониженная активность бизнеса и закрытые границы, через которые не ездят туристы и в значительно меньшем количестве ездят работники.

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Что будет влиять на курс на этой неделе