Эксперты прогнозируют стабильный курс валют в первую неделю июня. Будущее соглашение с МВФ будет держать курс прочным.

Первая неделя лета началась с укрепления гривны. В конце мая курс достигал 27 за доллар, теперь вернулся к 26,86. 24 канал собрал прогнозы относительно курса доллара на этой неделе, 1-5 июня.

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Каким будет курс доллара на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар 1-5 июня во банках по такому курсу: 26,5-27,25 гривны за доллар. Несколько уже прогноз дает Лига.Финансы 26,7-27 гривен в течение первой недели июня.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела, но теперь снова укрепляется. По состоянию на 1 июня курс гривны относительно доллара НБУ – 26,86.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса, только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29. МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

Что будет влиять на курс этой неделе

На курс гривны относительно доллара влиять:

Традиционные интервенции Нацбанка. Еженедельно НБУ или выкупает избыток иностранной валюты, или наоборот продает, чтобы восполнить дефицит. В марте Нацбанк продал более 2 миллиардов для стабилизации гривны и, по словам министра финансов Марченко, это уберегло гривну от курса 35-40 за доллар. Сейчас есть избыток доллара, а рынка и Нацбанк наоборот выкупает. Это не даст гривне укрепиться. Аукционы ОВГЗ Нацбанк проводит еженедельно, привлекая деньги инвесторов. Через грядущее соглашение с МВФ, могут снизить доходность ОВГЗ и наоборот привлечь больше инвесторов. Это положительно повлияет на гривну. Аукцион состоится 2 июня. Подписание соглашения с МВФ должно состояться в эту пятницу 5 июня. Позитивные новости о сотрудничестве Украины с МВФ всегда укрепляют национальную валюту.

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Кроме того, на гривну будут влиять спекуляции на рынке. А также важно, что это начало недели, и бизнес начинают новый отчетный период, из-за чего не делает значительных колебаний на рынке.