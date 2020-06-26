Во всем мире сокращают объемы добычи нефти из-за рекордного сокращения цены. Однако некоторые страны, например, Ливия теперь не могут обеспечить добычей даже себя.

Нефть в Ливии

Вопрос соблюдения странами ОПЕК+ соглашения приобрел новое значение, поскольку Ливийская национальная нефтяная компания обвинила российских наемников в саботаже операций на крупнейшем нефтяном месторождении страны Шарари, пишет Investing.

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Месторождение не смогло перевезти сырье и генерировать необходимые экспортные доходы из-за длительной гражданской войне в североафриканской стране.

"Нефть Ливии предназначена для ливийского народа, и я полностью отвергаю попытки зарубежных стран предотвратить возобновление добычи нефти", – заявил глава НОК Мустафа Саналла. "Многие страны сами выигрывают от отсутствия ливийской нефти на мировых рынках. Некоторые из них цинично выражают сожаление по поводу постоянной неспособности Ливии добывать нефть, все время работая на заднем плане, чтобы поддержать силы блокировки".

Как отметили Investing такое обращение в первую очередь предназначено России.

Цена нефти

К 9:30 утра ET, фьючерсы на сырую нефть США снизились на 0,5% до 38,51 долларов, тогда как международный показатель Brent снизился на 0,1% и достиг 41,02 доллара.

Объемы добычи продолжают контролировать

Цены на сырье фактически не изменились в июне после того, как в апреле на пике пандемии отскочили от отметки ниже нуля. Физический рынок за последние недели значительно усилился, поскольку спрос восстановился, тогда как страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи, а в Северной Америке эту добычу пришлось ограничить из-за убыточности экономики и недостаток инвестиций.

Однако любое дальнейшее оживление рынка, возможно, придется отложить, поскольку новая волна коронавирусных инфекций по всей США бросает тень на перспективу спроса в Калифорнии, Техасе и Флориде, трех наиболее экономически важных штатах США. Наряду с Калифорнией эти штаты представляют три из четырех крупнейших региональных центров спроса на моторное топливо.

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Техас и Флорида были вынуждены приостановить свои планы восстановления экономики штата в четверг, когда уровень новых инфекций COVID-19 достиг рекорда. Количество новых случаев в США также достигла нового максимума – почти 40 000.