По состоянию на четверг, 4 июня 2020, цена на золото снизилась на 1,51%, что стало худшим дневным показателем с 17 апреля. Стоимость желтого металла упала на фоне роста доходности гособлигаций США во время сессии торгов на Уолл-стрит. Также начали падать цены на нефть.

По данным Dailyfx, значительно выросли показатели американского фондового рынка. Так, промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 2,05%.

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Последние изменения на рынке нефти

Несмотря на рост фондовых рынков, мировые цены на нефть не смогли тоже продемонстрировать рост в четверг, 4 июня. Рынки насторожены тем, что страны ОПЕК+ не смогут договориться о снижении объемов добычи сырья на рекордные 9,7 миллиона барреля в сутки еще на несколько месяцев.

Как известно, такие условия будут действовать до конца июня. С июля мировые нефтепроизводители сократят добычу на 7,7 миллиона баррелей.

Заседание ОПЕК+, которое должно было состояться 4 июня, было отменено, поскольку Саудовская Арарвия и Россия не захотели продлевать действие условий соглашения ОПЕК+ без согласия всех участников организации стран-экспортеров нефти. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 10 июня. Однако рынки не надеются, что к тому времени решение членов организации изменится.

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Цены на нефть 4 июня 2020 года

Фьючерсы на Brent за август достигли 39,25 доллара за баррель, хотя еще вчера, 3 июня, превышали 40 долларов за баррель.

за август достигли 39,25 доллара за баррель, хотя еще вчера, 3 июня, превышали 40 долларов за баррель. Американская нефть WTI торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже по 36,66 доллара за баррель.

Динамика цен на нефть / График взято с dailyfx.com

Уровень безработицы – еще один экономический показатель

Около 1,8 миллиона жителей США обратились за пособием по безработице на прошлой неделе, закончившейся 29 мая. Это число ниже прогнозов аналитиков. В частности, эксперты предполагали, что количество безработных на прошлой неделе возрастет до 2,1 миллиона человек. Соответственно такие данные свидетельствуют о постепенном восстановлении американской экономики.

Если доходность казначейских облигаций США и дальше будет расти, цена на золото еще больше упадет.





Спотовая цена на золото – динамика / График взято с dailyfx.com