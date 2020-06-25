Цена биткойна упала на 7%, опустившись ниже 9 000 долларов. О причинах падения и какова цена биткойна сейчас, читайте на Финансы 24.

На момент написания новости цена биткойнов составляла 9 227 долларов. Однако накануне она опустилась ниже 9 000 долларов, с 9 660 в течение семи часов. Падение на 7% произошло на фоне ликвидации длинных фьючерсных контрактов на сумму 55000000 долларов в BitMEX, пишет CoinTelegraph.

Цена BTCUSD / TradingView

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Почему упал биткойн

Четыре фактора, вероятно, стоят за неожиданным снижением цены криптовалюты с наибольшей капитализацией. А именно: движение акций, давление продаж со стороны майнеров, длительный период низкой волатильности и неспособность пересечь ценовой предел в 10 000 долларов.

Движение акций

Среда была худшим днем ​​для рынка акции за последние 2 недели. Dow снизился на 2,72%.

Майнеры продают биткойн

Различные источники данных от Glassnode, CryptoQuant и ByteTree указывают на то, что майнеры массово продают биткойн. По данным исследователей Glassnode, наибольший приток биткойны к биржам наблюдался 24 июня:

Вчера мы наблюдали наибольший поток биткойнов от майнеров к биржам в год. В первую очередь это было связано с большими переходами майнеров на Bitfinex, на общую сумму 2 650 биткойнов,

– говорят в Glassnode.

Когда шахтеры начнут продавать свои запасы биткойнов, это может сделать биржевой рынок уязвимым.

Длительная низкая волатильность

Трейдеры ожидали, что в краткосрочной перспективе волатильность на рынках биткойнов станет высокой с середины июня.

В течение последнего месяца биткойн демонстрировал нестабильной движение цен, тогда как открытый интерес к фьючерсных бирж продолжал расти. Это означает, что растущее число инвесторов ожидала, что биткойн перейдет 10 000, но неопределенность между покупателями и продавцами в ключевой точке заставила волатильность оставаться низкой.

Неспособность пересечь границу в 10 000 долларов

Цена биткойны в основном за последние десять месяцев колебалась в пределах от 10 000 до 6000 долларов.

Начиная с октября 2019 биткойн трижды приближался к отметке в 10 000 долларов, но так и не мог ее пересечь. Это может привести к тому, что цена откатится к 8 000. Но аналитики не видят в этом большой проблемы.

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Есть отличный шанс, что биткойн упадет до 8 000 или даже семи на пути к цели в 14 000. Я думаю, что биткойн достигнет 14 тысяч в этом году. На самом деле все зависит от акций,

– сказал Сатоши Флипер.

Все эти факторы будут способствовать падению биткойна в краткосрочной перспективе, но аналитики уверены в том, что эта криптовалюта покажет большой доход в этом году.