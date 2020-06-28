В почтовых отделениях Австралии отныне можно рассчитываться биткоинами
Почтовые отделения Австралии начали принимать биткоины для оплаты услуг. Такая инициатива предусмотрена в рамках сотрудничества с криптовалютной биржей Bitcoin.com.au.
Об этом сообщает Cointelegraph с ссылкой на информацию самой криптовалютной площадки.
Узнайте больше об инвестиционных возможностях: Биткойн, золото или доллар: что дало больше прибыли инвесторам в 2020
Что известно о новой услуге Почты Австралии
Как удалось выяснить, клиенты криптобиржи могут оплачивать почтовые услуги с помощью биткоинов. Такая возможность действует в более 3500 отделениях австралийской почты.
По словам генерального директора криптовалютной платформы Хольгера Арианса (Holger Arians), новый платежный метод, который начал действовать в отделениях австралийской почты, положительно воспринят многими пользователями криптовалют.
Для большинства людей гораздо комфортнее оплачивать услуги в почтовом отделении биткоинами, чем осуществлять денежные переводы онлайн. Мы гордимся таким партнерством и хотели бы поблагодарить Почту Австралии за то, что она готова внедрять новые платежные технологии,
– сказал Арианс.
Интересно: Кто заработает в кризис: эксперты назвали востребованную профессию
Почта и инновационные технологии
- В 2016 году сообщалось, что для модернизации собственной инфраструктуры почтовый оператор Австралии обратил внимание именно на блокчейн. Тогда представители Почты хотели использовать децентрализованную технологию для хранения идентификационных данных.
- Однако не только Почта Австралии интересуется инновационными технологиями и криптовалютами. В 2019 году Почта Хорватии сообщила о запуске услуги по обмену криптовалют на наличные в городе Задар. Сервис работает в тестовом режиме. Сама же услуга предоставляется Почтой Хорватии в сотрудничестве с компанией Electrocoin.
- Также в 2019 году в почтовых отделениях Лихтенштейна можно было приобрести биткоины.