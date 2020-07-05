Миллион за биткойн: еще один заоблачный прогноз для криптовалюта
Дэн Хелд, руководитель Kraken, объясняет, почему он считает, что биткойн может достичь миллиона долларов и стать цифровым золотом.
Биткойн станет "очень скучным"
Биткойн славится своей волатильностью, но Хелд считает, что так будет не всегда. Он считает, что биткойн является цифровым золотом. С этим тезисом следует ожидания, что рыночная капитализация актива будет большое роста, пишет Cointelegraph.
Интересно 800% прибыли: какие криптовалюты "взлетели вверх" за время пандемии
Биткойн через десятки лет отныне станет чем-то очень скучным. Наши правнуки будут говорить: "Дедушка, бабушка, я только о биткойне слышу. У всех есть биткойн." Это как, кого єто удивит? Вроде это скучная инвестиция. Это как содержание наличности,
– рассказывает Хелд.
Эксперт прогнозирует, что капитализация биткойнов будет составлять от 5 до 100 триллионов долларов в своих последних этапах. Это приведет его преобразования с сильно волатильного актива в "скучный".
"Блокчейн отстает"
Вера Хелда в биткойн непреклонна. На его глазах эта криптовалюта набирала в цене и обваливалась на 80% трижды. И все же, 90% его активов он держит в биткойне. Его нежелание диверсифицировать свой портфель следует из несгибаемого убеждение, что технология блокчейн полезна только для биткойн.
Сатоши намеренно построил блокчейн-технологию для создания биткойнов. Блокчейн отстает. Это ужасно. Он делает так много компромиссов для создания биткойнов, что практически неэффективен для почти ничего иного,
– объясняет Хелд.
Этой мыслью эксперт дает понять, что альткойн – это только эксперименты, которые должны показать, что блокчейн подходит еще для чего-то, кроме биткойнов. Однако Хелд не видит причин для существования альткоинив.
Что известно о других прогнозах
- Crypto Research Report прогнозируют, что к 2030 биткойн может вырасти до 400 000 долларов в цене. Для оценки использовали "модель уравнение обмена", которая дает целевую цену, по которой стоит расценивать криптовалюту на основе предположений относительно изменения спроса и предложения
- Модель stock-to-flow прогнозирует рост биткйона к 100 000 долларов. Согласно этой модели, динамика цены актива определяется коэффициентом S2F, который рассчитывается путем деления текущей суммарной эмиссии актива на его среднюю годовую эмиссию. Величина этого коэффициента указывает на дефицит актива и сложность его производства. Другими словами, актив, в нашем случае, биткойн, становится труднее майнить и его ценность возрастает из-за его дефицита.
- Ранее эксперты опрошенные Bloomberg прогнозировали биткойн по 20 000 долларов в этом году.
Важно Время биткоина: аналитик назвал 2021 год звездным для первой криптовалюты
Стоит понимать, что не все эксперты сходятся во мнении, что биткйон будет расти.