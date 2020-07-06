Гривна относительно доллара держалась уже два месяца несмотря на пандемию и карантинные мероприятия. Однако отставка Смолия вызвала беспокойство на рынке и гривна упала. Каким будет курс валют 6-10 июля и что будет на это влиять, читайте на Финансы 24.

Уже два месяца гривна стабильно держалась в диапазоне 26-27 за доллар. И впервые за долгое время пересекла отметку 27. 24 канал собрал прогнозы на 6-10 июля и разобрался что будет влиять на доллар на этой неделе.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 10 июля в банках по курсу 26,70-27,50 по отношению к гривне. Такой широкий коридор дают из-за нестабильности гривны. В обменниках финкомпаний по курсу 26,70-27,45. Лига.Финансы дают более узкий прогноз – 26,90-27,23.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. По состоянию на 6 июля курс гривны относительно доллара НБУ – 27,17.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса, который только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты - 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

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Что подорвало гривну

Отставка Смолия

Глава Нацбанка подал в отставку из-за политического давления. Это заявление Это заявление с тревогой восприняли на Западе украинские партнеры и инвесторы, ведь боятся, что это начало конца независимости Нацбанка. Такие тревоги выразили в МВФ, ЕС и G7. Наибольшая инвестиционная компания Dragon Capital заявила о прекращении инвестиций в Украину. На фоне всех этих заявлений гривна начала опускаться относительно доллара довольно ощутимо.

Однако это падение может быть кратковременным, если новый глава Нацбанка даст понять, что независимость этого органа никуда не делась.

Нафтогаз

Нафтогаз выплатил дивиденды и уже не будет активно скупать гривну, как делал на прошлой неделе.

Интервенции Нацбанка

Долгое время Нацбанк выкупал доллар и продавал, чем увеличивал свои золотовалютные резервы и опускал гривну. Из-за отставки Смолия пришлось наоборот продают валюту, чтобы стабилизировать рынок. Если Нацбанк продолжит продавать доллар на этой неделе, это укрепит украинскую валюту.

Населения отреагировало вяло

Когда началась пандемия и карантин, население и бизнес на панике скупало валюту, чем подорвало гривну за один месяц на 3,5 отметки. На этот раз население так не отреагировало на отставку Смолия. Частично из-за того, что у населения уже нет тех сбережений, которые они могут менять на доллары. А частично из-за непонимания важности отставки Смолия.