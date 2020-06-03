Доллар быстро теряет позиции, а евро наоборот растет. Инвесторы оказались перед выбором, кто правильно оценивает перспективу доллара: рынки или экономисты и политики.

Колебания на мировых рынках продолжается, и доллар быстро теряет позиции. Очень часто ослабление американской валюты идет вместе с увеличением потребления на мировых рынках. За несколькими исключениями, это нормальное состояние здоровых рынков что заставляет верить, что эта тенденция сохранится. Об этом пишет FXStreet.

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Евро растет к доллару

EUR/USD достигла 1.1200, восстановив убытки с начала года, и продемонстрировала рост во время восьмой торговой сессии подряд. После резких колебаний в марте EURUSD все-таки удалось вернуться к росту и показать признаки взлома двухлетнего спада. Также ЕЦБ, как ожидается, расширит программу покупки активов позже на этой неделе, что является негативным фактором для доллара.

Дополнительным положительным знаком является динамика курса австралийского к доллару США, которая приближалась к 0,7000, и как евро, почти полностью возобновила падение в этом году. Австралия сообщила сегодня о снижении ВВП в первом квартале, а правительство говорит о нынешний спад, поскольку экономика быстро сокращается во втором квартале.

Тяжелый выбор для инвесторов

На данный момент инвесторы сталкиваются с жизненно важным вопросом, кто прав: рынки или экономисты и политики? Последняя группа с тревогой смотрит в будущее и рассматривает новые меры для поддержки экономики. Пока есть ощущение, что рынки слишком увлечены покупками на отскоке и зашли слишком далеко, компенсируя мартовский крах.

Мы видели то же и ранее в этом году, когда S&P 500 поднялся на новые высоты в январе на фоне нарастающей эпидемиологической катастрофы. То же можно сказать и о валютном рынке, где технические показатели показывают, что доллар перепродан по сравнению с огромным количеством валют от AUD, EUR и CAD к RUB и ZAR.

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Чего ожидать дальше

На этой неделе мы увидим данные о безработице в США за май, где ожидается, многомиллионное снижение занятости и рост уровня безработицы до 20%. Увеличение уровня безработицы может привести к сокращению расходов, что приводит к потере рабочих мест и новых сокращений расходов. И уже не на недели, а на много месяцев