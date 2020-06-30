Средняя цена нефти в 2020 будет самой низкой за период 2018-2022 годы. ВВП в мире упадет на 4,6%.

Нефть в 2020

Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует среднюю цену нефти в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. Об этом говорится в докладе агентства Global Economic Outlook, передает Лига.нет.

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Это самая низкая средняя цена за период 2018-2022 годы, говорится в докладе. Fitch прогнозирует, что нефть подорожает до 45 долларов за баррель в 2021 году и до 53 долларов в 2022 году.

Мировая ВВП в 2020

Падение глобального ВВП, уверены в Fitch, составит 4,6% по результатам текущего года. Падение экономки в США ожидается на уровне 5,6%, еврозоны – 8%, развивающихся рынков – 6,3% в 2020 году.

В следующем году глобальная экономика вернется к росту плюс 4%. Но этого будет недостаточно, чтобы выйти на докороновирусний уровень. Полное восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 стоит ожидать не ранее конца 2022 года, уверены в Fitch.

Что известно о других прогнозах Fitch

В апреле Fitch спрогнозировал падение ВВП Украины на 6,5% в 2020 году.

В том же месяце рейтинговое агентство предупредило о глобальной рецессии беспрецедентной глубины.

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Альтернтивний прогноз от МВФ

24 июня 2020 МВФ спрогнозирувал падение глобального ВВП на уровне 4,9% по окончании года. Это на 0,3% больше падения, чем прогнозе Fitch.