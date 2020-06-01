В США начались массовые протесты в связи с смертью Джорджа Флойды при задержании. Это повлияет на доллар и американские финансовые рынки. Эксперты и аналитики дали прогнозы.

Протесты в США прямо и косвенно влияют на финансовые рынки и доллар. Прямое влияние протесты имеют на американскую валюту и ослабляют ее. В то же время протесты ухудшают рейтинг действующего президента Трампа, который идет на второй тур выборов этой осенью. В случае победы его конкурента Байдена, значительное влияние почувствуют и финансовые рынки. Мнения аналитиков и экспертов собрало Reuters.

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Доллар и протесты

Осаму Такашима, аналитик Citigroup Global Markets сделал прогноз по доллару на фоне пандемии и протестов.

В среднесрочной перспективе мы конструктивно относимся к доллару, но доходность казначейства несколько упала и создает давление на доллар,

– считает аналитик.

Эксперт добавляет, что социальная среда только ухудшает ситуацию с долларом. Речь идет о коронавирусе и массовых протестах.

Аналитик говорит, что доллар не имеет профицита текущего счета, как это имеют японская иена или швейцарский франк, и поэтому не являєтся таким стабильным. Однако, с другой стороны, доллар широко используют во всем мире. А этот факт дает инвесторам уверенность в долларе, как-то надежном.

Экономический и политический удар протестов

Влияние двойное, во-первых – экономический удар... но есть еще и политическое влияние. Я думаю, что рынок начинает понимать, что победа Байдена может быть отрицательной для рисковых активов – он считается значительно более строгим на фронте налогообложения,

– считает Крис Уэстон руководители исследований в Pepperstone.

Победа Байдена

"Рейтинг поддержки президента Дональда Трампа упал через эти внутренние протесты. Рынки начинают видеть, что шансы на выигрыш президентских выборов США Джо Байденом – повышаются. Но вокруг этого вопроса существует большая неопределенность, особенно в отношении того, кого Байден выбрал бы на должность вице-президента," – рассказывает японский инвестиционный эксперт Дайю Аоки.

В случае выигрыша Байдена, США и Китай продолжат конкурировать, по крайней мере в сфере технологий, добавляет эксперт. Через всю эту ситуацию инвестор не видит возможности для американских рынков расти в ближайшее время, но в то же время отмечает, что не стоит ждать большого падения.

Шафали Сачдева, аналитик BNP Paribas, рассказывает, что рынки сейчас больше интересуют не протесты, а сотрудничество с США с Китаем.

Шон Кело, аналитик Westpac, говорит, что это не первые протесты в США и они будут иметь скорее краткосрочные последствия.

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