Протесты в США: как повлияют на доллар и финансовые рынки
В США начались массовые протесты в связи с смертью Джорджа Флойды при задержании. Это повлияет на доллар и американские финансовые рынки. Эксперты и аналитики дали прогнозы.
Протесты в США прямо и косвенно влияют на финансовые рынки и доллар. Прямое влияние протесты имеют на американскую валюту и ослабляют ее. В то же время протесты ухудшают рейтинг действующего президента Трампа, который идет на второй тур выборов этой осенью. В случае победы его конкурента Байдена, значительное влияние почувствуют и финансовые рынки. Мнения аналитиков и экспертов собрало Reuters.
Актуально Фондовые рынки Европы под влиянием событий в Китае и США: что с ценами на акции
Доллар и протесты
Осаму Такашима, аналитик Citigroup Global Markets сделал прогноз по доллару на фоне пандемии и протестов.
В среднесрочной перспективе мы конструктивно относимся к доллару, но доходность казначейства несколько упала и создает давление на доллар,
– считает аналитик.
Эксперт добавляет, что социальная среда только ухудшает ситуацию с долларом. Речь идет о коронавирусе и массовых протестах.
Аналитик говорит, что доллар не имеет профицита текущего счета, как это имеют японская иена или швейцарский франк, и поэтому не являєтся таким стабильным. Однако, с другой стороны, доллар широко используют во всем мире. А этот факт дает инвесторам уверенность в долларе, как-то надежном.
Экономический и политический удар протестов
Влияние двойное, во-первых – экономический удар... но есть еще и политическое влияние. Я думаю, что рынок начинает понимать, что победа Байдена может быть отрицательной для рисковых активов – он считается значительно более строгим на фронте налогообложения,
– считает Крис Уэстон руководители исследований в Pepperstone.
Победа Байдена
"Рейтинг поддержки президента Дональда Трампа упал через эти внутренние протесты. Рынки начинают видеть, что шансы на выигрыш президентских выборов США Джо Байденом – повышаются. Но вокруг этого вопроса существует большая неопределенность, особенно в отношении того, кого Байден выбрал бы на должность вице-президента," – рассказывает японский инвестиционный эксперт Дайю Аоки.
В случае выигрыша Байдена, США и Китай продолжат конкурировать, по крайней мере в сфере технологий, добавляет эксперт. Через всю эту ситуацию инвестор не видит возможности для американских рынков расти в ближайшее время, но в то же время отмечает, что не стоит ждать большого падения.
Шафали Сачдева, аналитик BNP Paribas, рассказывает, что рынки сейчас больше интересуют не протесты, а сотрудничество с США с Китаем.
Шон Кело, аналитик Westpac, говорит, что это не первые протесты в США и они будут иметь скорее краткосрочные последствия.
Полезно Покупать или продавать доллар: прогнозы курса на июнь
Протесты в США: коротко о главном
- 25 мая полицейские задержали чернокожего Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Мужчина умер во время задержания, когда полицейский применил к нему удушающий прием, став ему коленом на шею.
- США охватили массовые протесты, в результате которых арестовали более 4 тисяч человек.
- В столице США Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США объявили комендантский час.
- В некоторых городах мародеры громят, грабят и сжигают магазины. Из-за этого войска Национальной гвардии разместили в 15 штатах США.
- Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих. В последние дни полиция в США более 60 раз нападала на журналистов.