Мирные акции протеста в США в результате убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, превратились в массовые беспорядки и грабежи. Президент Дональд Трамп грозит губернаторам штатов введением военного положения. В то же время, Германия планирует принять еще один антикризисный пакет.

Что нужно знать об основных социально-политических событиях 2 июня 2020 года и как они влияют на финансовые рынки – читайте в обзоре Финансы24 на основе информации Investing.com.

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Все больше городов США страдают от насилия из-за протестов

Соединенные Штаты пережили очередной день протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда офицером полиции в Миннеаполисе. Вскрытие тела жертвы действий полиции показало, что Флойд умер от асфиксии (недостатка кислорода), поэтому гибель 46-летнего мужчины назвали убийством, хотя и предлагались различные версии.

Мирные протесты в США переросли во вспышки мародерства со стороны самих протестующих и насилием против СМИ со стороны правоохранительных органов. Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с губернаторами различных штатов угрожал направить нацгвардию туда, где власть городов не сможет самостоятельно урегулировать ситуацию.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что в Нью-Йорке продолжат комендантский час до воскресенья, 7 июня, после ночи насилия и грабежей на нижнем Манхэттене.

Протесты в США грозят быстрому восстановлению американской экономики, которая значительно пострадала от кризиса из-за пандемии коронавируса. Ранее аналитики утверждали, что экономика США демонстрирует признаки восстановления.

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Китай приостановил покупку товаров сельскохозяйственного назначения

Правительство Китая приказало большим государственным сельскохозяйственным предприятиям приостановить закупку некоторых фермерских товаров в США, среди которых даже соя. Такое решение нарушает предыдущие обещания Пекина увеличить объемы закупок американской сельскохозяйственного продукции в рамках первой фазы торгового соглашения, принятого в январе этого года.



Торговый конфликт между США и Китаем / Фото Flickr

В частности, таким государственным торговцам, как Cofco и Sinograin было приказано приостановить закупки фермерских товаров в США и прекратить импорт американского хлопка и кукурузы. Кроме того, власти Китая наложили вето и на закупку свинины.

Такой шаг КНР может ухудшить отношения между Пекином и Вашингтоном после введения в действие нового закона о нацбезопасности, который, по словам политической верхушки США, нарушает автономию Гонконга.

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Рынки акций растут

Американский фондовый рынок отметился ростом основных биржевых показателей, несмотря на протесты в США. Инвесторы сосредоточены больше на смягчении карантина и возвращении бизнеса к их стандартному графику работы.

Как изменились основные фондовые показатели американского рынка по состоянию на 2 июня:

промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 178 пунктов (0,7%);

поднялся на 178 пунктов (0,7%); индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 увеличился на 0,6%;

увеличился на 0,6%; Nasdaq вырос на 0,6%.

Внимание участников рынков будет приковано к компании Apple, которая снизила цену на iPhone в Китае, пытаясь восстановить спрос на свою продукцию и, соответственно, рост продаж. Как известно, пандемия коронавируса негативно сказалась на продаже техники Apple в Китае.





Рынки акций растут / Фото Pixabay

Германия сообщила о новом антикризисном пакет мер

Немецкий фондовый рынок достиг трехмесячного максимума, потянув за собой другие европейские рынки, на фоне сообщений о том, что правительство обсуждает принятие еще одного пакета стимулирующих мер для спасения экономики от "коронакризиса".

По информации местных СМИ, Германия хочет выделить от 80 до 100 млрд евро (89 и 111 млрд долларов) в рамках нового антикризисного пакета. Значительная часть этих средств будет направлена ​​именно на поддержку автомобильной индустрии.

Между тем, страны Европейского Союза и Великобритания начинают последний раунд переговоров о дальнейших торговых отношений после окончания переходного этапа после Brexit.

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Цены на нефть растут

Цены на нефть начали расти во вторник, 2 июня, после многодневного падения накануне. Инвесторы надеются, что ОПЕК и России удастся договориться о снижении объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей в день еще на несколько месяцев. Встреча ОПЕК+ запланирована на четверг, 4 июня.

Так, фьючерсы за июль на нефть WTI выросли на 2,6% – до 36,40 доллара за баррель, а контракты на Brent за август достигли 39,42 долларов за баррель.