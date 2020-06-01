Рост безработицы, уменьшение доходов и снижение показателей экономики мира – такие неутешительные прогнозы мы слышим чуть ли не ежедневно. Однако, как известно, из любого кризиса можно выйти победителем.

Как не потерять, а наоборот приумножить свой капитал в нелегкие времена – читайте в материале 24 канала.

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Какие самые распространенные инвестиции во время кризиса?

Кризис и банкротство не всегда синонимы. В истории достаточно примеров обратного. Так, например, пандемия коронавируса серьезно увеличила прибыли компаний, которые предоставляют онлайн-развлечения – в частности компания Netflix. Ее прибыль за первый квартал 2020 года выросла почти в 2 раза. А стоимость активов увеличилась на 36% от начала года. Вот так, в условиях правильного выбора инвестиций, ваш кошелек не почувствует последствий экономического кризиса.

Самыми распространенными считаются инвестиции в недвижимость и банковские вклады, однако украинцы имеют доступ и к другим инструментам, способным обеспечить приличную прибыль. Например, приобретение активов мировых компаний.

Выбирайте активы компаний, которые смогли заработать во время коронавируса: это операторы мобильной связи, медицинские компании, соцсети, компании, представляющие развлекательный контент. Например, можно обратить внимание на бумаги компаний: Netflix, Facebook, Snapchat. Их прибыль серьезно увеличилась буквально за несколько месяцев,

– объяснил, что лучше выбрать трейдер-аналитик Киевского филиала МАБТ Евгений Шакотько.

Почему стоит вкладывать деньги в активы компаний именно сейчас?

Кризис дает уникальную возможность купить активы, которые потеряли в цене и которые потом вернутся к своей справедливой стоимости. Самый яркий пример – это активы компаний нефтяного сектора, которые столкнулись с падением цен на нефть. Это привело к снижению их активов, однако впоследствии их котировки начали восстанавливаться.

Так, активы французской нефтегазовой компании Total в начале года стоили 48 долларов, на снижение цен на нефть в марте они упали до 25 долларов, а к концу мая уже вернулись до 33 долларов.

Не рискованно ли это в условиях кризиса?

Инвестиции – это всегда риск. Но кризис это именно такой момент, когда стоит рискнуть, ведь сейчас вы можете получить такую доходность, которой раньше никогда не было. Не в пределах 5-10%, а порой и все 100%.



Во время кризиса можно получить такую доходность, которой раньше никогда не было / Фото rupixen.com, Unsplash

Как правильно выбрать компанию, в активы которой инвестировать?

Для того, чтобы правильно выбрать компанию, в акции которой вы хотите вложиться, нужно:

оценить положение компании на рынке, проанализировав финансовые показатели (чистая прибыль, выручка),

оценить перспективы развития компании,

другое.

Эти данные можно почерпнуть из финансовой отчетности, а также прогнозов аналитиков. Если вам не хочется с этим разбираться, лучше обратиться к профессионалам, которые имеют большой опыт работы и могут вас проконсультировать.

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Поэтому, как показывает практика, кризис – это вовсе не повод для паники, а наоборот возможность заработать стабильный доход в будущем. Главное, профессионально и своевременно подобрать финансовые активы, а также проконсультироваться с опытными экспертами.