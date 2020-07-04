Великобритания инвестировала полмиллиона долларов в обанкротившуюся компанию, чтобы запустить спутниковый интернет. Компания OneWeb станет конкурентом Starlink Илона Маска.

Правительство Великобритании намерено конкурировать c Starlink Илона Маска в запуске спутникового интернета после того, как выиграли в аукционе и купили обанкротившуюся спутниковую компанию OneWeb, пишет CNBC.

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Что известно о компании OneWeb

Как и Starlink, OneWeb стремится создать спутниковую сеть, которая может передавать на Землю скоростной Интернет с низкой задержкой.

Основанная в 2012 году, компания OneWeb собрала около 3 миллиардов долларов от инвесторов для строительства мега-созвездие, но фирма обанкротилась в марте после того, как не смогла собрать больше денег у главного инвестора SoftBank.

На момент банкротства OneWeb запустил лишь 74 из запланированных 648 спутников. Между тем Starlink имеет на орбите более 500.

Вторая попытка для OneWeb

Госсекретарь по вопросам бизнеса Великобритании Алок Шарма подтвердил, что правительство обязалось вложить 500 миллионов долларов США и принять "значительную" долю акций в OneWeb, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Доля составляет около 20%. Еще 1 миллиард долларов вложила индийская компания мобильной связи Bharti Global.

Соглашение подчеркивает масштабы амбиций Великобритании на мировой арене. Наш доступ к мировому флоту спутников может потенциально подключить миллионы людей во всем мире к широкополосной связи, многих впервые, и соглашение представляет возможность для дальнейшего развития нашей мощной передовой производственной базы именно здесь, в Великобритании,

– заявил госсекретарь.

Великобритания поддержала еще другие высокотехнологичные компании, чтобы помочь им пройти пандемии коронавируса.

Зачем Великобритании OneWeb

Правительство надеется, что OneWeb предоставит стране услугу Positioning, Navigation and Timing (PNT), которую можно будет использовать вместо системы "sat-nav" навигации "Галилео" в ЕС, к которой Великобритания теряет доступ после Brexit.

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Генеральный директор OneWeb Адриан Штеккель заявил, что это принесет пользу всем: не только компании и ее инвесторам, но и Великобритании, ее работникам и всем людям, которые смогут получить доступ к скоростному спутниковому интернету.

В настоящее время OneWeb строит свои спутники во Флориде благодаря партнерству с европейской аэрокосмической компанией Airbus. Однако теперь производство перенесут в Великобританию.

Суд по банкротству США в Южном округе Нью-Йорка примет или отклонит продажу 10 июля.