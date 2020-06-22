Работа трейдера окутана ореолом романтики и авантюризма. Вспомните такие фильмы о финансах, как "Волк с Уолл-стрит" и "Игра на понижение", где главные герои демонстрируют навыки стратегов по торговле.

Но успешный трейдер это, прежде всего, профессионал с большим объемом знаний и аналитическим умом. Чему же можно научиться у профессиональных трейдеров, чтобы стать финансово независимым – узнайте в материале 24 канала.

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Почему надо учиться и что изучать?

Чтобы стать профессиональным трейдером, нужно учиться. Постоянное получение новых знаний – это то, что отличает профессионалов от новичков в любом деле, и трейдинг – не исключение.

Вне зависимости от того, хотите ли вы стать успешным трейдером или просто обеспеченным человеком, в первую очередь, нужно освоить основы финансовой грамотности.

Почему важно быть финансово грамотным?

Финансовая грамотность дает людям представление о том, как нужно управлять своими средствами, чтобы они приносили доход. Освоив азы, вы сможете сохранить и приумножить ваши деньги, а также создать финансовую "подушку безопасности". После этого можно переходить к более сложным вещам.

Основа эффективных инвестиций

Чтобы средства приносили стабильную прибыль, нужна диверсификация, или простыми словами – распределение. Ее ключевое правило известно всем – "не храните все яйца в одной корзине". Этому правилу нужно обязательно следовать, если речь идет о деньгах.

Профессионалы используют разные инструменты для диверсификации: акции и фондовые индексы, валюты и криптовалюты, энергоносители и металлы и т.д.



Азы профессионального трейдинга помогут стать финансово независимым / Фото Unsplash

Как эффективно диверсифицировать средства?

Начать можно с простых инструментов. Например, стоит распределить средства по разным финансовым активам, воспользовавшись торговой платформой Libertex. В чем ее преимущества:

Она доступна на телефонах с операционными системами IOS и Android, а значит использовать ее можно на любом современном телефоне буквально не вставая с дивана. Эта платформа отлично подойдет для освоения основ эффективных инвестиций. Благодаря простому и дружелюбному интерфейсу начать уверенно пользоваться ей можно буквально за несколько минут.

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Планирование и анализ – важная часть финансового успеха

Профессиональный трейдер – это, безусловно, аналитик с широким горизонтом планирования, готовый к любым ситуациям. Обычным людям также не обойтись без навыков прогнозирования и анализа. Эти навыки позволят избавиться от ненужных расходов и переплат, а также инвестировать освободившиеся средства в правильные инструменты.

Как начать?

Те, кто начинает «карьеру» на финансовом рынке, не всегда имеют нужные навыки. Однако это не значит, что их нельзя получить или воспользоваться помощью профессионалов, которые обладают этими качествами.

Хотите научиться всему, что знают и умеют эксперты из мира финансов или просто стать независимым от прихотей работодателей? Консультацию можно получить у экспертов с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках, Forex Club.

Они помогут вам освоить нужные знания, а также выбрать правильные инструменты для эффективных инвестиций.