Китайские чиновники просят большие сельскохозяйственные фирмы приостановить закупку сельскохозяйственных товаров в США. Это будет иметь негативные последствия на торговые отношения между Китаем и США.

Китайские чиновники сказали большим государственным сельскохозяйственным фирмам приостановить закупку некоторых американских сельскохозяйственных товаров. В список попала в том числе соя, поскольку Пекин оценивает отношения с США напряженными из-за вопроса о Гонконге. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

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Закон о национальной безопасности

28 мая Китай принял закон о национальной безопасности. Благодаря этому закону китайские власти смогут в обход правительства Гонконга наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывают государственную власть в Гонконге. До сих пор он считался автономной территорией в составе КНР.

Через закон под угрозой оказалась торговля между США и Гонконгом. К тому же США размышляют над введением санкций против Китая.

Китайские покупатели также отменили не определенное количество заказов на свинину в США, хотя частным компаниям еще не сказали прекращать импорт,

– пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как это повлияет на финансовые рынки

Эта информация может поставить под угрозу первую фазу торговой сделки между США и Китаем. Это изменит настроения на финансовом рынке. Отметим, что первую часть новой торговой сделки Китай и США подписали 15 января. Она предусматривает увеличение Китаем на 200 миллиардов долларов закупаемых в США товаров.

Индекс доллара начал восстанавливаться после падения до 97,85 и теперь ожидается рост до 98,00. Фьючерсы на сою в Чикаго выросли на 0,4% после предыдущего падения на 0,8%.