США могут отозвать особый статус для Гонконга. Это создаст препятствия в торговле и худшие условия для компаний, которые рассматривают возможность перенести финансовые операции в другие страны.

Несколько глобальных компаний заявили, что могут перенести часть своих финансовых операций из Гонконга. Все из-за планов США отозвать особый статус для города. Если так произойдет, то Гонконг почувствует значительных удар качестве крупного финансового центра, пишет Reuters.

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Почему США отзывает особый статус

Президент США Дональд Трамп приказал администрации начать процесс лишения Гонконга особого статуса. Это будет касаться ряда сфер: от экстрадиции подозреваемых к контролю за экспортом.

Причиной этого стал новый закон о безопасности, который Китай намерен ввести.

Что предусматривает закон о национальной безопасности28 мая Китай принял закон о национальной безопасности. Благодаря этому закону китайские власти смогут в обход правительства Гонконга наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывают государственную власть в Гонконге. До сих пор он считался автономной территорией в составе КНР.

Как реагируют глобальные компании

Из-за действий, которые США сделает в ответ на китайские намерения, некоторые глобальные компании рассматривают возможность переноса части своих финансовых операций в другие страны, в частности:

Сингапур;

Малайзия;

Таиланд;

Вьетнам.

Как передает Reuters об этом уже заявили четыре авторитетные банки.

"Казначейские операции компаний следуют за торговым потоком, а теперь есть много вопросов вокруг статуса Гонконга как центра торговли", – сказал сотрудник одного из ведущих мировых банков, который специализируется на торговом финансировании.

Торговля может пострадать, если в результате прекращения отношений между США и Гонконгом, товары будут облагаться пошлиной: такой же или еще выше, чем товары материкового Китая. Нулевые тарифные ставки Гонконге на американский импорт также могут отменить.

Некоторые транснациональные корпорации рассматривают возможность переноса для начала части своих казначейских операций из Гонконга, а постепенно будут переносить все,

– сказал банкир.

Одна из ведущих розничных сетей США, которая управляет сотнями магазинов по всей Азии, уже находится на ранней стадии переговоров с банками о переносе некоторых операций, связанных с управлением средствами, из Гонконга в Сингапур, сказал банкир.

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Что об этом говорят в Гонконге

Управление денежного обращения Гонконга, де-факто центральный банк города, сообщил Reuters, что заинтересованность корпораций в создании баз для казначейских операций в Гонконге остается высокой.

Нет никаких заметных признаков оттока средств ни с гонконгского доллара, ни с банковской системы,

– говорится в комментарии.