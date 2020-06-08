Заработать на курса таких валют как евро, доллар или японская иена может каждый. Объясняем, что такое валютные пары, какими они бывают, и, что влияет на их цены.

Что такое валютные пары

Валютная пара – это котировки на две разные валюты. Это сумма, которую вы заплатили бы в одной валюте за единицу другой валюты. Например, когда трейдер котируєт EUR / USD 1,13, это означает, что трейдер может обменять 1 евро на 1,13 доллара США. Об этом пишет DailyFx.

Когда значение валюты меняется, оно меняется относительно другой валюты. Если котировки EUR / USD перейдет от 1,13 сегодня до 1,15 завтра то это означает, что евро подорожал по отношению к доллару США, или что доллар США обесценился относительно евро, поскольку стоить больше на приобретение 1 евро.

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Какие валютные пары существуют

Определение основных валютных пар будет отличаться среди трейдеров, но большинство будет включать четыре самые популярные пары для торговли – EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD и USD / CHF. "Товарные валюты" и "перекрестные пары" также классифицируются как основные.

Основные валютные пары

Ниже перечислены валютные пары с наибольшими объемами торговли ими. Они представляют одни из крупнейших мировых экономик и торгуются в больших объемах. Большие объемы, как правило, приводят к меньшим спредам.

EUR / USD – евро доллар;

USD / JPY – доллар иена;

GBP / USD – фунт доллар;

USD / CHF – доллар швейцарский франк.

Курс EUR / USD (евро / доллар США) – это валютная пара с наибольшим объемом торговли в мире, занимала 23% валютных операций в 2016 году. Евро и доллар США представляют собой две крупнейшие экономики мира, экономику США и Европейский Союз.

USD / JPY (доллар США / японская иена) является второй наиболее популярной валютной парой. Иену часто используют трейдеры, которые берут займы и вкладывают ее в валюты с более высокой доходностью. Банка Японии пришлось бороться с низкой инфляцией и ростом в течение многих лет, и как следствие – очень низкая процентная ставка.

USD / JPY также торгуется в чрезвычайно высоких объемах, что приводит к низким спредов между спросом и предложением и большой ликвидности. Иена также известна как безопасная валюта среди трейдеров.

GBP / USD (фунт стерлингов / доллар США) получили прозвище "Кабель" благодаря подводным кабелям, которые использовали для переноса заявок по торговле через Атлантический океан.

Эта основная пара форекс разделяет сходство с EUR / USD. И то и другое сильно соотносятся, поскольку экономика Великобритании связана с Европейским Союзом.

USD / CHF (доллар США / швейцарский франк) когда риск / волатильность появляются на рынке, трейдеры оперируют швейцарским франком, поскольку экономика Швейцарии имеет меньше рисков.

Товарные валюты

Товарные валюты, такие как Aussie, Loonie и Kiwi – это форекс-пары, на которые сильно влияют цены на товары.

AUD / USD (австралийский доллар / доллар США), или "Aussie", сильно влияет на добычу товаров, производство говядины, шерсти и пшеницы. Aussie также имеет тенденцию роста, когда дела у Китая идут хорошо, поскольку две страны являются крупными торговыми партнерами. Резервный банк Австралии (RBA) также имеет большое влияние на AUD / USD.

На USD / CAD (доллар США / канадский доллар) или "Loonie" также сильно влияют нефть, древесина и природный газ. Интересно, что канадский доллар тесно связан с экономикой США.

На NZD / USD (новозеландский доллар / доллар США), также известный как «Kiwi», сильно влияют выпуски данных о сельском хозяйстве и туризм.

Перекрестные пары

Перекрестные пары не включают доллар США. Исторически раньше валюты нужно было обменять на доллары США, прежде чем их можно было обменять на другие валюты. Популярными перекрестными парами является EUR / GBP, EUR / JPY и EUR / CHF.

Эта перекрестная пара исследует связь между экономикой Великобритании и Европейским Союзом. Прогнозирование EUR / GBP может быть трудным, поскольку экономики взаимосвязаны.

Некоторые трейдеры считают, что по EUR / JPY легче прогнозировать большие тренды, чем по USD / JPY, поскольку доллар США и японская иена рассматриваются как безопасные валюты. Это делает EUR / JPY популярной между валютной парой.

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Как и EUR / JPY, EUR / CHF приобретает свою популярность благодаря тому, что франк является надежной валютой. Таким образом, EUR / CHF также рассматривают как популярную валютную пару во время колебания рынка.