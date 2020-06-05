Данные индекса деловой активности (Purchasing Managers Index – PMI) продемонстрировали улучшение в Китае. Это позволяет предположить, что китайская экономика оттолкнулась от спада, вызванного пандемией коронавируса.

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в мае увеличился до 55,0 с 44,4 пункта в апреле, это отражает рост занятости населения самыми быстрыми темпами с конца 2010 года, пишет Markets Insider. Однако пандемия все еще сказывается на экспорте товаров из Китая.

Что такое индекс PMI? Показатель, используемый в экономике для отслеживания темпов деловой активности. Если индекс находится на уровне 50 – это свидетельствует о нейтральной или стабильной деловой активности в том или ином регионе. Показатель выше 50 означает рост и развитие, а ниже 50 говорит о стагнации. Обычно, во время экономического спада этот показатель колеблется в пределах до 45 пунктов.

Индекс деловой активности Китая достиг самого высокого показателя за почти последние 10 лет. Сфера услуг ускорила свое восстановление после того, как была полностью парализована в результате пандемии коронавируса в начале 2020 года,

– утверждает Ванг Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group.

Узнайте больше о событиях в Гонконге: Удар по Гонконгу как финансовому центру: глобальные компании намерены выйти из-за планов США

Ситуация в других странах

Индекс деловой активности в других странах свидетельствует о том, что в мае экономика этих государств тоже отскочила от исторических минимумов, которые наблюдались в апреле. Несмотря на это, большинство стран еще борются с пандемией коронавируса и только начинают смягчать карантин.

Так, самый низкий уровень деловой активности зафиксировано именно в Индии. В мае индийский PMI вырос до 14,8 пункта с рекордно низкого показателя – 7,2 пункта в апреле.

Таким образом, пока сложно говорить об улучшении экономической ситуации в Индии. Аналитические данные свидетельствуют, что вторая экономика Азии медленно восстанавливается после карантина.

Индекс деловой активности еврозоны в мае увеличился до 31,9 пункта с 13,6 пункта в апреле. Экономика стран ЕС столкнулась с глубоким спадом.

Финансовые советы: Кризис и доход: что происходит в мире финансов и как на этом заработать

Индекс деловой активности в различных странах мира: данные за май 2020 года