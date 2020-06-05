Как восстанавливается мировая экономика от пандемии: ситуация в Китае и других странах
Данные индекса деловой активности (Purchasing Managers Index – PMI) продемонстрировали улучшение в Китае. Это позволяет предположить, что китайская экономика оттолкнулась от спада, вызванного пандемией коронавируса.
Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в мае увеличился до 55,0 с 44,4 пункта в апреле, это отражает рост занятости населения самыми быстрыми темпами с конца 2010 года, пишет Markets Insider. Однако пандемия все еще сказывается на экспорте товаров из Китая.
Что такое индекс PMI? Показатель, используемый в экономике для отслеживания темпов деловой активности. Если индекс находится на уровне 50 – это свидетельствует о нейтральной или стабильной деловой активности в том или ином регионе. Показатель выше 50 означает рост и развитие, а ниже 50 говорит о стагнации. Обычно, во время экономического спада этот показатель колеблется в пределах до 45 пунктов.
Индекс деловой активности Китая достиг самого высокого показателя за почти последние 10 лет. Сфера услуг ускорила свое восстановление после того, как была полностью парализована в результате пандемии коронавируса в начале 2020 года,
– утверждает Ванг Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group.
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Ситуация в других странах
Индекс деловой активности в других странах свидетельствует о том, что в мае экономика этих государств тоже отскочила от исторических минимумов, которые наблюдались в апреле. Несмотря на это, большинство стран еще борются с пандемией коронавируса и только начинают смягчать карантин.
Так, самый низкий уровень деловой активности зафиксировано именно в Индии. В мае индийский PMI вырос до 14,8 пункта с рекордно низкого показателя – 7,2 пункта в апреле.
Таким образом, пока сложно говорить об улучшении экономической ситуации в Индии. Аналитические данные свидетельствуют, что вторая экономика Азии медленно восстанавливается после карантина.
Индекс деловой активности еврозоны в мае увеличился до 31,9 пункта с 13,6 пункта в апреле. Экономика стран ЕС столкнулась с глубоким спадом.
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Индекс деловой активности в различных странах мира: данные за май 2020 года
- Китай: 54,5 против 47,6 в апреле.
- Саудовская Аравия: 48,1 против 44,4 в апреле.
- Объединенные Арабские Эмираты: 46,7 против 44,1 в апреле.
- Египет: 40,7 против 29,7 в апреле.
- Россия: 35 против 13,9 в апреле.
- Италия: 33,9 против 10,9 в апреле.
- Южная Африка: 32,5 против 35,1 в апреле.
- Германия: 32,3 против 17,4 в апреле.
- Франция: 32,1 против 11,1 в апреле.
- Испания: 29,2 против 9,2 в апреле.
- Сингапур: 27,1 против 28,1 в апреле.
- Индия: 14,8 против 7,2 в апреле.