Угроза второй волны коронавируса, высокие показатели безработицы, доходы компаний и спрос на нефть. Что будет двигать фондовыми рынками в этот четверг.

Американский фондовый рынок в конце подвергся беспокойству по поводу второй волны коронавируса, хотя сначала полностью игнорировал эти опасения, пишет Investing.

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Как коронавирус влияет на фондовые рынки

Индекс Dow Jones в среду упал более чем на 700 пунктов, а технологические гиганты не смогли сохранить рекордный темп роста.

Предприятия по всей территории США пытаются вновь открыться, хотя по-прежнему возникают новые локальные очаги заражения. Это привело к опасениям, что тот прогресс, который удалось восстановить, вновь прервут очередным раундом карантина. Компания Apple уже закрыла несколько своих магазинов и еще объявила о закрытии 7 магазинов в районе Хьюстона начиная с четверга.

Группы ресторанов, розничных сетей, а также туристических фирм и компаний по организации отдыха и развлечений могут ощутить на себе удар, если карантин введут повторно. А нефтяной сектор, наконец начал восстанавливаться после резкого падения спроса в марте и апреле, испытывает давление через медленные темпы восстановления.

Что будет влиять на рынок в четверг

Отчеты о доходах компаний

Ряд компаний в четверг будет отчитываться о своих доходах на фоне карантина и пандемии. В частности ресторанный оператор Darden Restaurants Inc., владеющий сетями Olive Garden и Longhorn Steakhouse, по прогнозам Investing.com потеряет на одной акции 1,71 доллара при 1,2 миллиарда долларов прибыли.

Аналитики ожидают, что прибыль компании Nike составит 12 центов на акцию при доходе в 7,4 миллиарда долларов.

Нефть снова в центре внимания

Фьючерсы на американскую сырую нефть марки WTI в среду упали почти на 6% после того, как правительство заявило, что запасы нефти в стране увеличились даже больше, чем ожидалось. В то же время добыча также выросла, что указывает на то, что производители сланца снова работают с WTI.

Энергетика была самым слабым сектором индекса S & P 500 за первые полгода 2020, несмотря на постепенное возвращение после минимумов в марте и апреле. Тогда спрос на нефть и нефтепродукты резко упал из-за закрытия предприятий в связи с эпидемией COVID-19. Продажа нефти в среду также давление на акции крупных нефтяных компаний, в частности Exxon Mobil Corp, Royal Dutch Shell и B PLC.

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Безработица в мире

В четверг правительство США сообщит о еженедельных показателях безработицы. Уровень понемногу падает, но это все еще рекордная безработица после Второй мировой войны. Ожидается, что первичные заявки на пособие по безработице за 15-21 июне составит 1,3 миллиона, а число заявок на дальнейшую выплату помощи по безработице ожидается на уровне 19,9 миллиона. Это меньше чем неделей ранее.