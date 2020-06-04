Деякі країни починають відновлюватися після коронавірусу. Це підігріває впевненість інвесторів у ринках.

Азиатские акции выросли до своего 2-месячного максимума через дальнейшие ожидания стимулирования правительством экономического восстановления после коронавируса. Похожее происходит с евро, которое может достичь своего многомесячного максимума. Зато в Китае и США хуже ситуация на рынках из-за напряженности в отношениях. Об этом говорится в материале Reuters.

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Азиатские рынки восстанавливаются

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,43%, достигнув самого высокого уровня за почти 3 месяца.

Что такое индекс MSCI Asia PacificЭто индекс капитализации Morgan Stanley по всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона, который показывает совокупный доход, индекс капитализации, определяет эксплуатационные качества фондовых рынков в 15 странах Тихоокеанского региона

Акции в Австралии выросли на 0,93% после того, как премьер-министр страны представил четвертый стимулирующий пакет для восстановления экономики. На этот раз он направлен на сферу строительства.

Nasdaq Composite, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average – близки к тому, чтобы вернуться к своим максимумам в феврале этого года.

Обеспечение ликвидности центральными банками – и ожидания, что будет еще больше – помогает поддержать активность инвесторов по рисковым активам,

– сказали старший экономист ANZ Research Лиз Кендалл и стратег Дэвид Крой.

Японские акции выросли на 0,41%, а южнокорейские акции на 0,28%.

Почему рынки Азии восстанавливаются

Азия была первым эпицентром пандемии коронавируса, который распространился из Китая. Многие страны сумели побороть COVID-19 и начали восстанавливать свои экономики. Зато эпицентр переместился сначала в Европу, а затем в Америку, Северную и Южную. Поэтому пока другие страны активно борются с коронавируса, Азия восстанавливается.

Что происходит с евро

Евро продолжает расти. Так, евро снова окрепло накануне заседания Европейского центрального банка в четверг, где ожидается, что примут решение по поддержке слабых стран организации в погашении их долгов.

Кроме того, ожидают, что ЕЦБ увеличит размер Pandemic Emergency Purchase Programme, на которую сейчас предусмотрели 750 миллиардов евро. Считают, что это может поднять евро до его многомесячного максимума.

Как напряженность между США и Китаем влияет на рынки

На китайские акции новости об экономическом восстановлении мало повлияли через напряженность отношений с США и определенной угрозе торговой сделки.

Фондовый рынок Гонконга упал на 0,11% за нового закона о национальной безопасности.

Что предусматривает закон о национальной безопасности28 мая Китай принял закон о национальной безопасности. Благодаря этому закону китайские власти сможет в обход правительства Гонконга наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывают государственную власть в Гонконге. До сих пор он считался автономной территорией в составе КНР.

Акции китайской авиакомпании также упали после того, как администрация президента США Дональда Трампа заявила в среду, что она запретит китайским пассажирским перевозчикам лететь в США с 16 июня.

Интересно Прогноз на рынке валют: что ждет доллар в июне

Рынки ожидают, что в пятницу американский департамент труда может сообщить об уровне безработицы в мае. Ожидается, что это будет самый высокий уровень безработицы после Второй мировой войны – почти 20% по сравнению с 14,7% в апреле.