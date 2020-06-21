Торговое соглашение США и Китая под угрозой из-за вмешательства Пекина в дела Гонконга, а именно принятие закона о национальной безопасности города. Это может навредить Гонконгу как мировому финансовому центру. Китай обнародовал детали закона.

Пекин обнародовал детали своего нового закона о национальной безопасности для Гонконга в субботу, что будет означать наибольшие изменения в образе жизни города с 1997 года, сообщает CNBC со ссылкой на китайское официальное новостное агентство Xinhua.

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Закон о национальной безопасности

Закон, который вызвал глубокую обеспокоенность в Вашингтоне и Европе, включает в себя офис национальной безопасности Гонконга для сбора разведки и контроля за преступностью против национальной безопасности.

Лидер Гонконга Керри Лам также может назначить конкретных судей, слушать дела по национальной безопасности. Этот шаг воспринимают как способ успокоить некоторых инвесторов, дипломатов и бизнес-лидеров в мировом финансовом центре.

Китай заявил, что проект закона направлен на борьбу с сепаратистской деятельностью, подрывной деятельностью, терроризмом и сговору с иностранными силами, но критики опасаются, что он подавит широкие свободы, которые считаются ключевыми для статуса Гонконга как глобального финансового центра.

Детали закона были обнародованы после трехдневного заседания высшего органа принятия решений парламента Китая.

Точный срок принятия закона был непонятным, хотя политические аналитики ожидают, что он вступит в силу перед парламентскими выборами в Гонконге 6 сентября.

Почему Китай хочет принять закон

Шаг Китая о наложении закона прямо на Гонконг в обход законодательному органу города, наступил после года иногда насильственных антиправительственных и антипекинських протестов, в которых континентальная и местная власть обвиняют "иностранные силы" в разгаре.

Некоторые политические комментаторы говорят, что этот закон – это попытка второго возвращения города в страну, после того, как в 1997 этого полностью не удалось. Тогда Китай пообещал разрешить Гонконгу высокою степень автономии в течение 50 лет по принципу управления "одна страна, две системы", хотя демократические активисты говорят, что Пекин все больше усиливал свою власть над городом.

Как реагируют США и Европа

В пятницу госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон в дальнейшем относиться к Гонконгу как в китайскому городу, а не к полуавтономному, и Соединенные Штаты работают над процессом принятия решений относительно того, кто будет нести ответственность за ограничение свободы Гонконга.

Подчеркивая глобальные беспокойство по поводу этого шага, Европейский Парламент в пятницу проголосовал за то, чтобы привлечь Китай в Международный суд в Гааге, если Пекин примет закон о безопасности по Гонконга.

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Что говорит Китай о реакции Запада

Китай неоднократно предупреждал зарубежные правительства о вмешательстве в его внутренние дела.

Чиновники в Пекине и Гонконге настойчиво пытаются заверить инвесторов, что закон не подорвет высокую степень автономии города, настаивая, что он будет нацелен только на меньшинство "нарушителей", которые создают угрозу национальной безопасности.

Гонконг заявил, что закон не подорвет доверие инвесторов, и люди, которые его соблюдают, не имеют причин для беспокойства.

Несмотря на такие заверения, закон тревожит бизнес-группы, дипломатов и правозащитные организации, еще больше напряг связи между США и Китаем и побудил министров иностранных дел G7 призвать Пекин не делать этого.