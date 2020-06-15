Миллионеры не имеют заоблачных зарплат. Их доход - это результат инвестиций, которыми они умножили свои сбережения.

Большинство людей хочет жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать. Но почему-то стать богатым и финансово-независимым может далеко не каждый. Почему же кто-то с трудом живет от зарплаты до зарплаты, а кто-то может путешествовать по миру и ни в чем себе не отказывать – об этом читайте в материале 24 канала.

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Разница в мышлении

Главная причина того, что одни люди бедны, а другие – богаты, заключается в мышлении. Бедные и богатые мыслят и действуют совершенно по-разному, соответственно, различается их благосостояние. Часто люди стремятся к тому, чтобы получить зарплату побольше и потратить ее на вещи, которые зачастую оказываются совершенно ненужными. Они, сами того не зная, придерживается "мышления бедности". Чтобы достичь богатства и финансовой независимости, нужен другой подход.

Деньги должны работать

Как показывает практика, правильные инвестиции гораздо важнее высокой зарплаты. Давно известно, что большой доход не гарантирует хорошую финансовую независимость. Чтобы быть финансово независимым, нужно уметь не только зарабатывать, но грамотно приумножать средства вместо того, чтобы тратить их. Не зря, главное правило миллионеров гласит: "Деньги должны работать".

Чтобы деньги работали, их нужно инвестировать, и, чем эффективнее, тем лучше. Одни считают хорошей инвестицией такие варианты, как покупка машины или своего жилья, другие предпочитают положить деньги в банк или "под подушку". Однако ни один из этих вариантов нельзя назвать правильными инвестициями, поскольку они не обеспечивает финансовую страховку от рисков.

Около 30% миллионеров заработали свои деньги в сфере финансов, в их числе – генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.



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Ваша финансовая страховка

Один из основных критериев эффективных инвестиций – это диверсификация. Поэтому, чтобы застраховать ваши средства от потрясений, важно иметь диверсифицированный инвестиционный портфель. Создать такой портфель можно, используя такие инструменты, как: акции, фондовые индексы, валюта, энергоносители, криптовалюты и ряд других.

Инвестировав деньги в акции компаний в одной стране, можно купить фондовые индексы в другой. Еще одну часть ваших средств можно вложить в криптовалюту, а другую – в энергоносители. Такое распределение средств может не только дать вам хорошую доходность, но и стать основой для вашей финансовой независимости.

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Як диверсифікувати ваші інвестиції

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