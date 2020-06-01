В понедельник, 1 июня 2020 года, цены на золото поднялись. Инвесторы предпочли более защищенным активы, среди которых драгоценный металл на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем.

Согласно данным Investing.com, по состоянию на 19:10 по киевскому времени понедельника, 1 июня, фьючерсы на золото выросли до 1753 долларов за унцию.



Динамика цены золота / Фото Flickr

Отношения между США и Китаем негативно влияют на финансовые рынки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал прекратить действие первой фазы торгового соглашения с КНР. Такое решение Трампа вызвано в результате принятия Пекином закона о нацбезопасности касательно Гонконга и Макао. Однако президент США так и не предоставил конкретной информации о дальнейших действиях Штатов в отношении Китая.

Напомним КНР приняла закон о нацбезопасности в четверг, 28 мая. В результате в Гонконге прошли протесты на фоне которых упали цены на нефть и акции.

По теме: Протесты в США: как повлияют на доллар и финансовые рынки

Ситуация в США и заявления представителей власти

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл еще больше ослабил интерес инвесторов к рисковым активам, отметив в пятницу, 29 мая, что восстановление экономики США от кризиса из-за пандемии коронавируса может быть сорвано. Если количество жертв COVID-19 будет расти в стране и дальше, экономическая ситуация может ухудшиться.

Инвесторы также обеспокоены теми событиями, которые происходят сейчас в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Кроме того, на их настроения влияют прогнозы о второй волне коронавируса в 2020 году.