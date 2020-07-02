Цена золота понизилась в четверг утром в Азии. Настроения инвесторов изменились из-за положительных результатов еще одной потенциальной вакцины от COVID-19.

Еще одна потенциальная вакцина

В среду американская фармацевтическая компания Pfizer обнародовала результаты испытания на человеке на раннем этапе для BNT162b1, разработанный совместно с немецкой биотехнологической фирмой BioNTech, пишет Investing.

Результаты показали выработки нейтрализующих антител у всех пациентов, которые были привиты через 28 дней.

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Как отреагировало золото

Фьючерсы на золото снизились на 0,16% до 1 777,05 доллара, когда инвесторы забрали свои деньги из безопасного актива, которым считают золото, чтобы уложиться в более рискованные но одновременно более доходные активы. Активы, которые обычно движутся в обратном направлении к золоту, в четверг выросли.

Но желтый металл все-таки мог отреагировать совсем по-другому, ведь вышли новости не только о потенциально новой вакцине. Количество новых случаев COVID-19, которое растет, побудило ВОЗ заявить, что некоторым странам придется повторно вводить карантин. В тот же день Калифорния ввела некоторые карантинные меры, включая закрытие баров и запрета на обед в ресторане.