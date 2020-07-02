Золото падает в цене на фоне надежды на вакцину от COVID-19
Цена золота понизилась в четверг утром в Азии. Настроения инвесторов изменились из-за положительных результатов еще одной потенциальной вакцины от COVID-19.
Еще одна потенциальная вакцина
В среду американская фармацевтическая компания Pfizer обнародовала результаты испытания на человеке на раннем этапе для BNT162b1, разработанный совместно с немецкой биотехнологической фирмой BioNTech, пишет Investing.
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Как отреагировало золото
Фьючерсы на золото снизились на 0,16% до 1 777,05 доллара, когда инвесторы забрали свои деньги из безопасного актива, которым считают золото, чтобы уложиться в более рискованные но одновременно более доходные активы. Активы, которые обычно движутся в обратном направлении к золоту, в четверг выросли.
Но желтый металл все-таки мог отреагировать совсем по-другому, ведь вышли новости не только о потенциально новой вакцине. Количество новых случаев COVID-19, которое растет, побудило ВОЗ заявить, что некоторым странам придется повторно вводить карантин. В тот же день Калифорния ввела некоторые карантинные меры, включая закрытие баров и запрета на обед в ресторане.
Ситуация с COVID-19 в мире
Количество случаев COVID-19 превысила отметку 10,7 миллиона, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Количество смертей в мире превысило полмиллиона. Крупнейшими центрами заболевания остаются США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.