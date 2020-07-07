Саудівська Аравія може розпочати ще одну цінову війну на ринку нафти. Це станеться у випадку, якщо учасники групи ОПЕК+ не компенсують ті обсяги видобутку, які вони не виконали в межах угоди країн-експортерів нафти та їхніх союзників, з-поміж яких Росія.

Про це повідомляє Finance.ua із покликанням на Агентство нафтогазової інформації та джерела організації.

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Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман висунув ультиматум, звернувшись до Анголи та Нігерії представити їхні детальні плани щодо додаткових обсягів зниження видобутку нафти. Це зможе компенсувати не виконані ними зобов’язання в перші місяці дії угоди ОПЕК+.

Така позиція Саудівської Аравії, яка є неформальним лідером організації ОПЕК, може спричинити нові проблеми як з-поміж членів угруповання країн-експортерів нафти, так і на світовому ринку.

Цінова війна між Росією і Саудівською Аравією

Нагадаємо, у цьому році Саудівська Аравія вже вела цінову війну з Росією. Це відбулося після того, як під час засідання ОПЕК+ РФ не підтримала пропозицію королівства скоротити обсяги видобутку нафти, щоб відновити попит на сировину, який рекордно впав через пандемію коронавірусу.

У результаті Саудівська Аравія знизила ціни на нафту і ще надавала знижку країнам на купівлю сировини. У США вартість нафти знизилася на 25%, досягнувши найнижчого рівня з 2016 року. Це, своєю чергою, змусило Саудівську Аравію, Ірак, Нігерію та інші нафтовидобувні країни задуматися про скорочення бюджету, а виробники нафти у США почали скорочувати витрати.

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