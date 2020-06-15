Що буде з доларом цього тижня: прогноз курсу валют
Цього тижня українська гривня залишатиметься нижче 27 щодо долара. На курс традиційно впливатимуть аукціони ОВДП, інтервенції Нацбанку, купівля долара населенням, а також сплата бізнесом податків.
Два тижні поспіль гривня повільно, але впевнено зростає, хоча сьогодні українська валюта впала на 14 копійок щодо долара. 24 канал зібрав прогнози щодо курсу долара на цей тиждень, 15-19 червня.
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Яким буде курс гривні цього тижня
За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 19 червня у банках за курсом 26,40-27,00 щодо гривні. В обмінниках фінкомпаній за курсом 26,40-27,05. Натомість Ліга.Фінанси дає дещо вужчий коридор у своєму прогнозі – 26,60-26,90.
Як змінювався курс з початку пандемії
На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла, але тепер знову зміцнюється. Минулого тижня Україна отримала транш від МВФ і це також зміцнило гривню, але сьогоднішнє падіння нівелювало цей ріст. Станом на 15 червня курс гривні щодо долара НБУ – 26,73.
Яким буде курс долара у 2020
В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.
Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.
Як зміна облікової ставки вплинула на гривню
Нацбанк знизив облікову ставку до 6%. Пониження зазвичай негативно впливає на курс гривні, проте наразі криза тримає українську валюту нижче 27 щодо долара. Все тому, що ні населення, ні бізнес масово не скуповують долар. Серед причин: знижена активність бізнесу та закриті кордони, через які не їздять туристи та у значно меншій кількості їздять заробітчани.
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Що впливатиме на курс цього тижня
- Пандемія COVID-19. Кілька днів поспіль в Україні кількість хворих близька 650-700 нових випадків. Через такі антирекорди бізнес побоюється, що їх знову переведуть на карантин. Такі настрої стримують бізнес від продажу валюти, яку вони притримують до більш часів із більшою визначеністю.
- Інтервенції Нацбанку. Щотижня НБУ або викуповує надлишок іноземної валюти, або навпаки продає, щоб заповнити дефіцит. Наразі Нацбанк продовжує викуповувати валюту. Це стримуватиме зміцнення гривні.
- Аукціони ОВДП Нацбанк проводить щотижня, залучаючи гроші інвесторів. В Україні впала облікова ставка до рекордного мінімуму - 6% і 16 червня буде перший аукціон з новою ставкою. Це водночас дозволить Україні залучити дешевші гроші, але й меншу суму, оскільки інвестори можуть зволікати через нову ставку.
- На цей тиждень припадають бюджетні платежі у клієнтів. Бізнес повинен сплатити державі податки. А тому експортний бізнес буде здавати іноземну валюту, що зміцнить гривню.
- Населення продовжуватиме більше здавати долар, ніж купувати, що забезпечить на міжбанку “дешеву валюту”. Її закуповуватимуть фінкомпанії та переводитимуть у дешеву безготівкову валюту, що гратиме на зміцнення гривні.