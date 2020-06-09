В очікуванні траншу від МВФ: чи зросте гривня цього тижня
Цього тижня українська гривня не перетне позначки 27. На курс впливатиме угода з МВФ, аукціони ОВДП, інтервенції Нацбанку та світові ціни на нафту.
Другий тиждень літа продовжується зміцненням гривні щодо долара. Наразі це 26,60. 24 канал зібрав прогнози щодо курсу долара на цей тиждень, 9-12 червня
Яким буде курс гривні цього тижня
За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 12 червня у банках за курсом 26,40-27,00 щодо гривні. В обмінниках фінкомпаній за курсом 26,40-26,90. Натомість Ліга.Фінанси дає дещо вужчий коридор у своєму прогнозі – 26,50-26,70.
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Як змінювався курс з початку пандемії
На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла, але тепер знову зміцнюється. Станом на 9 червня курс гривні щодо долара НБУ – 26,60.
Яким буде курс долара у 2020
В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.
Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.
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Що впливатиме на курс цього тижня
На курс гривні щодо долара впливатимуть:
- Свята в Україні. Через те, що 8 червня - державний вихідний в Україні, але робочий за кордоном, у вівторок 9 червня банки зарахують своїм клієнтам валютні надходження за попередній день, тобто таких буде більше. Це сприятиме зміцненню гривні.
- Традиційні інтервенції Нацбанку. Щотижня НБУ або викуповує надлишок іноземної валюти, або навпаки продає, щоб заповнити дефіцит. Наразі є надлишок долару на ринку і Нацбанк викуповує. Це стримуватиме зміцнення гривні.
- Підвищення цін на нафту ще одна загроза для гривні. Нафта Brent подорожчала до 39-43 доларів за барель. Країни ОПЕК+ домовилися про подальше скорочення видобутку нафти для врегулювання ціни. Це негативно вплине на гривню, бо прийдеться купувати більше валюти для оплати енергоносіїв.
- Аукціони ОВДП Нацбанк проводить щотижня, залучаючи гроші інвесторів. Через прийдешню угоду з МВФ, можуть знизити прибутковість ОВДП і навпаки залучити більше інвесторів. Це позитивно вплине на гривню. Аукціон має відбутися 9 червня.
- МВФ повинна розглянути угоду для Українисьогодгі, 9 чеврня. Позитивні новини про співпрацю України з МВФ завжди зміцнюють національну валюту.