Як британці ставляться до криптовалют і наскільки часто їх купують: пізнавальне дослідження
Близько 2,6 мільйонів британців хоча б раз у житті купували криптовалюти. Станом на сьогодні кількість активних трейдерів у Великій Британії зростає.
Про це повідомляє Cointelegraph із покликанням на опитування, проведене Управлінням з фінансового контролю Великої Британії (FCA).
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Криптовалютні накопичення британців: що відомо
- Станом на сьогодні близько 1,9 мільйонів британців володіють криптовалютами.
- 75% респондентів зберігають криптовалюти на суму не менше 1000 фунтів стерлінгів.
- У 2019 році кількість жителів Великої Британії, які коли-небудь купували цифрові активи, становило 1,5 мільйона осіб.
- У 2020 році число британців, які хоча б один раз купували криптовалюту, досягло 2,6 мільйона осіб.
Наскільки британці усвідомлюють усі ризики, пов’язані з цифровими валютами
У FCA також зазначили про високий рівень технічної обізнаності власників криптовалют. Зокрема, більшість з них усвідомлює ризики цифрових активів, пов’язані з шахрайством і високою волатильністю віртуальних грошей.
Окрім того, деякі користувачі розуміють і можуть пояснити, що таке блокчейн-технологія.
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Де британці купують криптовалюти і як ставляться до них
Згідно з опитуванням FCA, 83% респондентів купували криптовалюти на закордонних торговельних майданчиках і лише 5% користуються вітчизняними біржами.
Більшість британців розглядає купівлю цифрових активів як азартну гру, завдяки якій вони можуть як накопичити власні кошти, так і легко втратити їх. Більшість користувачів чітко усвідомлює всі ризики процесу купівлі криптовалюти.
Як рекламні оголошення про криптовалюти впливає на рішення британців
- 45% респондентів заявили, часто бачать рекламні оголошення про цифрові активи.
- 35% вважають, що реклама підвищує ймовірність купівлі криптовалюти.
- 16% учасників опитування стверджують, що вони купували цифрові валюти під впливом рекламних оголошень.
Криптовалютні збереження британців / Інфографіка Cointelegraph