Близько 2,6 мільйонів британців хоча б раз у житті купували криптовалюти. Станом на сьогодні кількість активних трейдерів у Великій Британії зростає.

Про це повідомляє Cointelegraph із покликанням на опитування, проведене Управлінням з фінансового контролю Великої Британії (FCA).

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Криптовалютні накопичення британців: що відомо

Станом на сьогодні близько 1,9 мільйонів британців володіють криптовалютами .

. 75% респондентів зберігають криптовалюти на суму не менше 1000 фунтів стерлінгів.

зберігають криптовалюти на суму не менше 1000 фунтів стерлінгів. У 2019 році кількість жителів Великої Британії, які коли-небудь купували цифрові активи, становило 1,5 мільйона осіб .

. У 2020 році число британців, які хоча б один раз купували криптовалюту, досягло 2,6 мільйона осіб.

Наскільки британці усвідомлюють усі ризики, пов’язані з цифровими валютами

У FCA також зазначили про високий рівень технічної обізнаності власників криптовалют. Зокрема, більшість з них усвідомлює ризики цифрових активів, пов’язані з шахрайством і високою волатильністю віртуальних грошей.

Окрім того, деякі користувачі розуміють і можуть пояснити, що таке блокчейн-технологія.

Попри такі оптимістичні результати, усе ж 11% учасників опитування помилково вважають, що їхні криптоактиви знаходяться в цілковитій безпеці. Адже криптосервіси, де зберігаються віртуальні гроші, не завжди максимально захищені.

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Де британці купують криптовалюти і як ставляться до них

Згідно з опитуванням FCA, 83% респондентів купували криптовалюти на закордонних торговельних майданчиках і лише 5% користуються вітчизняними біржами.

Більшість британців розглядає купівлю цифрових активів як азартну гру, завдяки якій вони можуть як накопичити власні кошти, так і легко втратити їх. Більшість користувачів чітко усвідомлює всі ризики процесу купівлі криптовалюти.

Як рекламні оголошення про криптовалюти впливає на рішення британців

45% респондентів заявили, часто бачать рекламні оголошення про цифрові активи.

35% вважають, що реклама підвищує ймовірність купівлі криптовалюти.

16% учасників опитування стверджують, що вони купували цифрові валюти під впливом рекламних оголошень.

У FCA також зазначили про активну взаємодію з урядом Великої Британії та Банку Англії, щоб захистити користувачів від ризиків, пов’язаних з криптоіндустрією. Водночас, ні регулятори, ні влада країни не перешкоджатимуть розвитку інноваційних технологій, з-поміж яких і блокчейн.



Криптовалютні збереження британців / Інфографіка Cointelegraph