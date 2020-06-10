Goldman Sachs прогнозує чергове падіння цін на нафту. На основі цього прогнозують занепад американської промисловості сланцевої нафти.

Згідно з новим звітом Інституту економіки і миру, американська промисловість сланцевої нафти може занепасти. Причина у низьких цінах на нафту, які, Goldman Sachs передбачив, падатимуть й надалі, пише MarketWatch.

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Чому промисловість сланцевої нафти під загрозою

Попит і ціна на нафту стрімко впали через економічне сповільнення внаслідок поширення коронавірусу. З того часу ціни почали повільно відновлюватися як реакція на скорочення видобування.

Проте авторитетний австралійський аналітичний центр Інституту економіки та миру (IEМ) попереджає, що низька ціна суттєво позначиться на промисловості сланцевої нафти у США та навіть може призвести до її занепаду. В Інституті додають, що низькі ціни вплинуть на політичні режими на Близькому Сході, особливо в Саудівській Аравії, Іраку та Ірані.

Щорічний Глобальний індекс миру, опублікований у середу, аналізує напруженість у всьому світі та складає індекс найбільш мирних країн. Це дозволяє припустити, що вплив коронавірусу може "призвести до краху сланцевої промисловості в США, якщо тільки ціни на нафту не повернуться до попереднього рівня".

Прогнози Goldman Sachs для нафти

Поки ціна нафти почала відновлюватися. Але у вівторок, 9 червня, аналітики Goldman Sachs попередили, що зростання ціни на нафту перебільшене, і прогнозують зниження цін на нафту Brent до 35 доларів за барель з 43 протягом наступних тижнів.

Що відомо про сланцеву нафту

Видобуток сланцевої нафти виробляється фракціонуванням. Це процес перекачування під високим тиском води та піску під землею для руйнування гірської породи та вивільнення цінних нових запасів енергії, відомих як сланці. Це доволі складний спосіб, а тому сланцева нафта є дорожчою у видобутку і не витримує конкуренції на ринку, де ціни стрімко падають.

Одними з найбільших виробників сланцевої нафти є Exxon Mobil XOM, Chevron CVX та EOG Resources EOG.

У звіті IEМ йдеться, що зниження діяльності у комерційній, туристичній та промисловій галузях призвела до падіння цін на нафту на світових ринках.

На ці ринки вже впливала надлишкова пропозиція, що випливала з Росії та Саудівської Аравії, які не змогли домовитися про обмеження виробництва,

– йдеться у звіті.

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Хто найшвидше відновиться після кризи

Китай, Індонезія, Росія, Мексика та Австралія вважаються країнами, що найбільш схильні до швидкого відновлення, йдеться у звіті Інституту економіки та миру. Вони мають низькі показники безробіття, низьку залежність від міжнародної торгівлі, низькі податкові надходження від валового внутрішнього продукту та низький борг центрального уряду в пропорції до ВВП.