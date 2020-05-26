США збільшили фінансову допомогу Україні для боротьби з COVID-19
Сполучені Штати Америки збільшили гуманітарну та медичну допомогу Україні для протистояння коронавірусу до 15,5 мільйона доларів. Загалом Трамп вирішив профінансувати медицину в різних країнах на майже мільярд.
На гуманітарну та невідкладну медичну допомогу різним країнам світу США виділяють понад 900 мільйонів доларів. Усі ці гроші мають бути спрямовані на протидію пандемії COVID-19. Про це розповіли в українському посольстві.
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Скільки грошей США виділяють Україні
Україні допомогу на 14,5 мільйона доларів схвалили дещо раніше, однак тепер її вирішили розширити – до 15,5 мільйона.
- 13 мільйонів та 100 тисячі доларів – це медична допомога та гуманітарна допомога, яку надасть USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) за програмою International Disaster Assistance ("Міжнародна допомога при катастрофах").
- 2 мільйони і 400 тисячі виділять через Державний департамент США за програмою Migration and Refugee Assistance ("Міграція та допомога біженцям").
Куди саме підуть виділені кошти
Усі виділені гроші підуть на допомогу медичним закладам, а також на допомогу людям, які зазнали негативного соціального впливу пандемії.
- Для місцевих установ охорони здоров'я, щоб вони мали змогу надавати якісніші послуги хворим, а також щоб могли краще протидіяти поширенню COVID-19.
- Для людей які втратили засоби для існування, а особливий акцент серед таких – на мешканцях територій, які зачепила війна на Донбасі.
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