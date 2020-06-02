Китайські чиновники просять великі сільськогосподарські фірми призупинити закупівлю сільськогосподарських товарів у США. Це матиме негативні наслідки на торговельні відносини між Китаєм та США.

Китайські урядовці сказали великим державним сільськогосподарським фірмам призупинити закупівлю деяких американських сільськогосподарських товарів. У список потрапила у тому числі соя, оскільки Пекін оцінює стосунки із США напруженими через питання щодо Гонконгу. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

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Закон про національну безпеку

28 травня Китай прийняв закон про національну безпеку. Завдяки цьому закону китайська влада зможе в обхід уряду Гонконгу карати за дії, які в Пекіні будуть розцінювати як загрозливі для нацбезпеки і підривають державну владу в Гонконзі. До цих пір він вважався автономною територією в складі КНР.

Через закон під загрозою опинилась торгівля між США і Гонконгом До того ж США розмірковують над введенням санкцій проти Китаю.

Китайські покупці також скасували невизначену кількість замовлень на свинину в США, хоча приватним компаніям ще не сказали припиняти імпорт,

– пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Як це вплине на фінансові ринки

Ця інформація може поставити під загрозу першу фазу торговельної угоди між США та Китаєм. Це змінить настрої на фінансовому ринку. Зазначимо, що першу частину нової торговельної угоди Китай та США підписали 15 січня. Вона передбачає збільшення Китаєм на 200 мільярдів доларів закуповуваних в США товарів.

Індекс долара почав відновлюватись після падіння до 97,85 і тепер очікується ріст до 98,00. Ф'ючерси на сою в Чикаго зросли на 0,4% після попереднього падіння на 0,8%.