Ціна золота знизилася в четвер вранці в Азії. Настрої інвесторів змінилися через позитивні результати ще однієї потенційної вакцини від COVID-19.

Ще одна потенційна вакцина

У середу американська фармацевтична компанія Pfizer оприлюднила результати випробування на людині на ранньому етапі для BNT162b1, який розробили спільно з німецькою біотехнологічною фірмою BioNTech, пише Investing.

Результати показали вироблення нейтралізуючих антитіл у всіх пацієнтів, які були щеплені через 28 днів.

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Як відреагувало золото

Ф'ючерси на золото знизилися на 0,16% до 1 777,05 долара, коли інвестори забрали свої гроші з безпечого активу, яким вважають золото, щоб вкластися у більш ризиковані, але водночас більш прибуткові активи. Активи, які зазвичай рухаються у зворотному напрямку до золота, у четвер зросли.

Але жовтий метал все-таки міг відреагувати зовсім по-іншому, адже вийшли новини не лише про потенційно нову вакцину. Кількість нових випадків COVID-19, що зростає, спонукала ВООЗ заявити, що деяким країнам доведеться повторно вводити карантин. У той же день Каліфорнія ввела деякі карантинні заходи, включаючи закриття барів та заборони на обід в ресторані.