Золото падає в ціні на фоні надії щодо вакцини від COVID-19
Ціна золота знизилася в четвер вранці в Азії. Настрої інвесторів змінилися через позитивні результати ще однієї потенційної вакцини від COVID-19.
Ще одна потенційна вакцина
У середу американська фармацевтична компанія Pfizer оприлюднила результати випробування на людині на ранньому етапі для BNT162b1, який розробили спільно з німецькою біотехнологічною фірмою BioNTech, пише Investing.
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Як відреагувало золото
Ф'ючерси на золото знизилися на 0,16% до 1 777,05 долара, коли інвестори забрали свої гроші з безпечого активу, яким вважають золото, щоб вкластися у більш ризиковані, але водночас більш прибуткові активи. Активи, які зазвичай рухаються у зворотному напрямку до золота, у четвер зросли.
Але жовтий метал все-таки міг відреагувати зовсім по-іншому, адже вийшли новини не лише про потенційно нову вакцину. Кількість нових випадків COVID-19, що зростає, спонукала ВООЗ заявити, що деяким країнам доведеться повторно вводити карантин. У той же день Каліфорнія ввела деякі карантинні заходи, включаючи закриття барів та заборони на обід в ресторані.
Ситуація з COVID-19 у світі
Тим часом кількість випадків COVID-19 перевищила позначку 10,7 мільйона, свідчать дані Університету Джона Хопкінса. Кількість смертей у світі перевищила півмільйона. Найбільшими осередками захворювання залишаються США, Бразилія, Росія, Індія та Велика Британія.