Що буде з ціною золота до кінця 2020 року: прогноз аналітиків Bank of America
Ралі на ринку золота впродовж останніх тижнів призведе до рекордного зростання ціни металу, про що заявили аналітики Bank of America у записці до клієнтів.
Дорогоцінний метал зріс на 17% з початку 2020 року, повідомляє Markets Insider. Інвестори все більше надають перевагу золоту в умовах пандемії коронавірусу, яка заглибила світову економіку в тривалу рецесію. За даними Bank of America, ціна металу перевершить 1900 доларів за унцію до кінця цього року.
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Якщо інвестори й продовжать вкладати гроші у золото, як безпечний актив, його вартість зростатиме й далі.
На нашу думку, ціна золота може досягти історичного максимуму в третьому кварталі 2020 року,
– зазначив Пол Сіана технічний стратег у Bank of America.
Динаміка ціни золота
Золото досягло досягло рекордного з початку 2012 року значення вартості в середу, 24 червня, оскільки зростання кількості нових випадків COVID-19 викликало побоювання учасників ринків щодо ще тривалішої рецесії.
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У травні та червні ціна металу була дещо нестабільною – то піднімалася, то різко опускалася. Сьогодні золото торгується в межах 1770 доларів за унцію. Наступним випробуванням для металу є досягнення значення у 1800 доларів за унцію.
Золото знаходиться на третьому місці з-поміж найпопулярніших активів, у які вкладають гроші інвестори. Метал поступається 10-річним казначейським облігаціям та опціонам, що входять до індексу S&P 500.
Згідно з дослідженням Bank of America, золото посідає четверте місце за чисельністю торгів, поступившись казначейським облігаціям, готівці та акціям технологічних компаній.