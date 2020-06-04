США можуть відкликати особливий статус для Гонконгу. Це створить перешкоди у торгівлі та гірші умови для компаній, які розглядають можливість перенести фінансові операції в інші країни.

Кілька глобальних компаній заявили, що можуть перенести частину своїх фінансових операцій з Гонконгу. Все через плани США відкликати особливий статус для міста. Якщо так станеться, то Гонконг відчує значних удар у якості великого фінансового центру, пише Reuters.

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Чому США відкликає особливий статус

Президент США Дональд Трамп наказав адміністрації розпочати процес позбавлення Гонконгу особливого статусу. Це стосуватиметься низки сфер: від екстрадиції підозрюваних до контролю за експортом.

Причиною цього став новий закон про безпеку, який Китай має намір ввести.

Що передбачає закон про національну безпеку28 травня Китай прийняв закон про національну безпеку. Завдяки цьому закону китайська влада зможе в обхід уряду Гонконгу карати за дії, які в Пекіні будуть розцінювати як загрозливі для нацбезпеки і підривають державну владу в Гонконзі. Досі він вважався автономною територією в складі КНР.

Як реагують глобальні компанії

Через дії, які США зробить у відповідь на китайські наміри, деякі глобальні компанії розглядають можливість перенесення частини своїх фінансових операцій до інших країн, зокрема:

Сінгапур;

Малайзія;

Таїланд;

В'єтнам.

Як передає Reuters про це вже заявили чотири авторитетні банки.

"Казначейські операції компаній слідують за торговим потоком, а тепер є багато питань навколо статусу Гонконгу як центру торгівлі," – сказав співробітник одного з провідних світових банків, який спеціалізується на торговому фінансуванні.

Торгівля може постраждати, якщо в результаті припинення відносин між США та Гонконгом, товари будуть обкладатися митом: таким самим або ще вищим, ніж товари материкового Китаю. Нульові тарифні ставки Гонконгу на американський імпорт також можуть скасувати.

Деякі транснаціональні корпорації розглядають можливість перенесення для початку частини своїх казначейських операцій з Гонконгу, а поступово будуть переносити все,

– сказав банкір.

Одна з провідних роздрібних мереж США, яка управляє сотнями магазинів по всій Азії, вже знаходиться на ранній стадії переговорів з банками про перенесення деяких операцій, пов'язаних з управлінням коштами, з Гонконгу в Сінгапур, сказав банкір.

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Що про це кажуть у Гонконзі

Управління грошового обігу Гонконгу, де-факто центральний банк міста, повідомило Reuters, що зацікавленість корпорацій в створенні баз для казначейських операцій в Гонконзі залишається високою.

Немає ніяких помітних ознак відтоку коштів ні з гонконгського долара, ні з банківської системи,

– йдеться у коментарі.