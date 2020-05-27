Кабінет міністрів розробить програму для створення робочих місць. Працевлаштують передусім тих, хто приїхав з-за кордону та людей, які втратили роботу під час карантину.

На створення вакансій знадобиться близько двох тижнів, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з боротьби з поширенням коронавірусу.

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Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів та прибирання території. Буде багато вакансій,

– пообіцяв Шмигаль.

Також прем’єр-міністр повідомив, що в Україні вдалось зупинити ріст цін на соціально значимі продукти.

Зміни щодо виплат безробітним під час карантину:

Кабінет Міністрів 29 березня ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття: