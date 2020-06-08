Заробити на курсі таких валют як євро, долар чи японська єна може кожен. Пояснюємо, що таке валютні пари, якими вони бувають, та, що впливає на їхні ціни.

Що таке валютні пари

Валютна пара – це котирування на дві різні валюти. Це сума, яку ви заплатили б в одній валюті за одиницю іншої валюти. Наприклад, коли трейдер котирує EUR / USD 1,13, це означає, що трейдер може обміняти 1 євро на 1,13 долара США. Про це пише DailyFx.

Коли значення валюти змінюється, воно змінюється відносно іншої валюти. Якщо котирування EUR / USD перейде від 1,13 сьогодні до 1,15, то завтра це означає, що євро подорожчав щодо долара США, або що долар США знецінився відносно євро, оскільки коштуватиме більше на придбання 1 євро.

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Які існують валютні пари

Визначення основних валютних пар буде відрізнятися серед трейдерів, але більшість включатиме чотири найпопулярніші пари для торгівлі – EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD і USD / CHF. "Товарні валюти" та "перехресні пари" також класифікуються як основні.

Основні валютні пари

Нижче перераховані валютні пари з найбільшими обсягами торгівлі ними. Вони представляють одні з найбільших світових економік і торгуються у великих обсягах. Більші обсяги, як правило, призводять до менших спредів.

EUR / USD – євро долар;

USD / JPY – долар єна;

GBP / USD – фунт долар;

USD / CHF – долар швейцарський франк.

Курс EUR / USD (євро / долар США) – це валютна пара з найбільшим об’ємом торгівлі в світі, яка займала 23% валютних операцій у 2016 році. Євро та долар США являють собою дві найбільші економіки світу, економіку США та Європейський Союз.

USD / JPY (долар США / японська єна) є другою найбільш торгованою валютною парою. Єну часто використовують трейдери, які беруть позики і вкладають її у валюти з більш високою дохідністю. Банку Японії довелося боротися з низькою інфляцією та ростом протягом багатьох років, і як наслідок – дуже низька процентна ставка.

USD / JPY також торгується в надзвичайно високих обсягах, що призводить до низьких спредів між попитом та пропозицією та великої ліквідності. Єна також відома як безпечна валюта серед трейдерів.

GBP / USD (фунт стерлінгів / долар США) отримали прізвисько "Кабель" завдяки підводним кабелям, які використовували для перенесення заявок по торгівлі через Атлантичний океан.

Ця основна пара форекс поділяє схожість з EUR / USD. І те й інше сильно співвідносяться, оскільки економіка Великобританії пов'язана з Європейським Союзом.

USD / CHF (долар США / швейцарський франк) коли ризик / волатильність з'являються на ринку, трейдери оперують швейцарським франком, оскільки, економіка Швейцарії має менше ризиків.

Товарні валюти

Товарні валюти, такі як Aussie, Loonie і Kiwi – це форекс-пари, на які сильно впливають ціни на товари.

AUD / USD (австралійський долар / долар США), або "Aussie", сильно впливає на видобуток товарів, виробництво яловичини, вовни та пшениці. Aussie також має тенденцію росту, коли справи у Китаю йдуть добре, оскільки дві країни є великими торговими партнерами. Резервний банк Австралії (RBA) також має великий вплив на AUD / USD.

На USD / CAD (долар США / канадський долар) або "Loonie" також сильно впливають нафта, деревина та природний газ. Цікаво, що канадський долар тісно пов'язаний з економікою США.

На NZD / USD (новозеландський долар / долар США), також відомий як «Kiwi», сильно впливають випуски даних про сільське господарство та туризм.

Перехресні пари

Перехресні пари не включають долар США. Історично раніше валюти потрібно було обміняти на долари США, перш ніж їх можна було обміняти на інші валюти. Популярними перехресними парами є EUR / GBP, EUR / JPY та EUR / CHF.

Ця перехресна пара досліджує зв’язок між економікою Великобританії та Європейським Союзом. Прогнозування EUR / GBP може бути важким, оскільки економіки взаємопов'язані.

Деякі трейдери вважають, що по EUR / JPY легше прогнозувати великі тренди, ніж по USD / JPY, оскільки долар США і японська єна розглядаються як безпечні валюти. Це робить EUR / JPY популярною валютною парою.

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Як і EUR / JPY, EUR / CHF набуває своєї популярності завдяки тому, що франк є надійною валютою. Таким чином, EUR / CHF також розглядають як популярну валютну пару в часи коливання ринку.