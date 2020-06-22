На ціни основних валютних пар впливають безліч факторів від економічних до політичних, що потрібно знати трейдеру читайте у матеріалі 24 каналу.

Основні фактори, які впливають на валютні пари, – це зміни процентних ставок центральними банками, економічні дані та політика, про це пише dailyfx.

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Процентні ставки

Центральні банки мають обов’язок підтримувати грошову та фінансову стабільність. Вони роблять це, впливаючи на процентні ставки. Коли центральний банк збільшує свою процентну ставку, це викликає підвищений попит на цю валюту, оскільки інвестори та трейдери прагнуть до вищої дохідності, що, в свою чергу, збільшує вартість валюти щодо інших валют.

Економічні дані

Економічні дані або економічні новини – це звіти, які дають трейдерам уявлення про ефективність економіки країни. Важливі економічні дані, що впливають на курси валют, включають дані інфляції, дані про рівень безробіття, валовий внутрішній продукт (ВВП), роздрібний продаж тощо.

Політика

Торговельні війни, вибори, корупційні скандали та зміни в політиці вносять нестабільність, що відображається на валютному ринку. Уряд має право впливати на економіку, що може підвищити або знецінити відносну вартість валюти.

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Поради для трейдерів

Форекс-трейдери повинні бути дисципліновані та послідовні у своїй торгівлі. Ось декілька експертних порад для початку вашої торгівлі на форекс: