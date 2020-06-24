Нафта – один із найприбутковіших активів у світі й у той же час один з найризикованіших. Його вартість залежить як від політичної ситуації у світі, так і від багатьох інших факторів.

Як інвестувати у "чорне золото" та чи варто це робити в умовах значних коливань його вартості – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Про ціни на нафту і від чого вони залежать

Нафта є основою світового паливно-енергетичного балансу. До того ж, без продуктів, вироблених з неї не може обійтись 94% транспорту у світі. Відтак, "чорне золото" є дуже прибутковим активом, який прагнуть мати у своєму портфелі більшість інвесторів.

Водночас, вартість нафти залежить від значної кількості факторів. Фахівці порівнюють поточну ситуацію з початком двохтисячних та радять інвесторам не втратити момент.

На що потрібно звертати увагу інвесторам? Найдохідніший і одночасно ризикований спосіб інвестицій у "чорне золото" – це контракти на різницю цін, так звані CFD. Можливість отримувати прибуток від коливань цін на нафту без фактичної поставки сировини. Зараз саме в них радять вкладати гроші.

Ринок нафти сьогодні: загальні відомості

Віктор Таран, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ детально розповів про нинішню ситуацію з нафтою та її цінами. За його словами, вартість сировини почала відновлюватися після масштабного обвалу у квітні.

Нафтовидобувні країни намагаються стабілізувати ринок, але ціни на "чорне золото" все ще перебувають під тиском, наголосив експерт.

Позитивний вплив на котирування нафтових контрактів мало засідання ОПЕК+ яке відбулося 6 червня, де було ухвалено рішення продовжити скорочення видобутку нафти. Однак триваюча пандемія коронавірусу, як і раніше, сильно тисне на котирування,

– пояснив ситуацію на ринку Віктор Таран.

Нафта марки Brent на початку червня вже перевищила психологічний рівень у 40 доларів за барель. Це істотно вище позначок, які були в квітні, проте все ще нижче рівнів початку року, додав експерт.

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Що буде з цінами на нафту: прогноз

Віктор Таран переконаний, що ціни на нафту продовжать підвищуватися найближчим часом. Які фактори сприятимуть такому росту:

угода про продовження скорочення видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу до кінця липня;

санкції США, спрямовані проти Ірану і Венесуели;

нестабільність на Близькому Сході.

Окрім того, якщо інтенсивність пандемії коронавірусу знизиться, то це також підтримає ціни на нафту, прогнозує експерт.

Як придбати контракт на нафту?

Інвестувати в контракти на нафту досить просто. Для цього не потрібно бути мільйонером або володіти спеціальними знаннями.

Що радить експерт:

Досить відкрити рахунок Libertex і зарахувати на нього кошти, які ви плануєте вкласти в нафту. Після цього вам залишиться тільки вибрати контракти на нафту, наприклад, марки Brent, ввести суму, яку ви хочете вкласти, вибрати мультиплікатор і натиснути на кнопку "купити". Щоб управляти ризиками, збільшувати прибуток і мінімізувати збитки, використовуйте мультиплікатор.

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Як аналізувати, прогнозувати і заробляти на нафті?

Щоб аналізувати ситуацію на ринку нафти, робити правильні прогнози і заробляти потрібно бути в курсі подій на ринку "чорного золота" і вміти правильно користуватися інструментами для аналізу ринку.

Слідкуйте за останніми новинами про ринок нафти і використовуйте інструменти технічного аналізу в терміналі Libertex. Це допоможе вам здійснювати прибуткові операції.

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Отож, попри негативні показники, нафта залишається одним з найперспективніших активів для інвестицій. А шанс придбати її майже за безцінь випадає один раз на 20 років. Тож, не втрачайте можливостей!