Як інвестувати в нафту і чи можна заробити на цьому в кризу: пояснення експерта
Нафта – один із найприбутковіших активів у світі й у той же час один з найризикованіших. Його вартість залежить як від політичної ситуації у світі, так і від багатьох інших факторів.
Як інвестувати у "чорне золото" та чи варто це робити в умовах значних коливань його вартості – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Про ціни на нафту і від чого вони залежать
Нафта є основою світового паливно-енергетичного балансу. До того ж, без продуктів, вироблених з неї не може обійтись 94% транспорту у світі. Відтак, "чорне золото" є дуже прибутковим активом, який прагнуть мати у своєму портфелі більшість інвесторів.
Водночас, вартість нафти залежить від значної кількості факторів. Фахівці порівнюють поточну ситуацію з початком двохтисячних та радять інвесторам не втратити момент.
На що потрібно звертати увагу інвесторам?Найдохідніший і одночасно ризикований спосіб інвестицій у "чорне золото" – це контракти на різницю цін, так звані CFD. Можливість отримувати прибуток від коливань цін на нафту без фактичної поставки сировини. Зараз саме в них радять вкладати гроші.
Ринок нафти сьогодні: загальні відомості
Віктор Таран, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ детально розповів про нинішню ситуацію з нафтою та її цінами. За його словами, вартість сировини почала відновлюватися після масштабного обвалу у квітні.
Нафтовидобувні країни намагаються стабілізувати ринок, але ціни на "чорне золото" все ще перебувають під тиском, наголосив експерт.
Позитивний вплив на котирування нафтових контрактів мало засідання ОПЕК+ яке відбулося 6 червня, де було ухвалено рішення продовжити скорочення видобутку нафти. Однак триваюча пандемія коронавірусу, як і раніше, сильно тисне на котирування,
– пояснив ситуацію на ринку Віктор Таран.
Нафта марки Brent на початку червня вже перевищила психологічний рівень у 40 доларів за барель. Це істотно вище позначок, які були в квітні, проте все ще нижче рівнів початку року, додав експерт.
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Що буде з цінами на нафту: прогноз
Віктор Таран переконаний, що ціни на нафту продовжать підвищуватися найближчим часом. Які фактори сприятимуть такому росту:
- угода про продовження скорочення видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу до кінця липня;
- санкції США, спрямовані проти Ірану і Венесуели;
- нестабільність на Близькому Сході.
Окрім того, якщо інтенсивність пандемії коронавірусу знизиться, то це також підтримає ціни на нафту, прогнозує експерт.
Як придбати контракт на нафту?
Інвестувати в контракти на нафту досить просто. Для цього не потрібно бути мільйонером або володіти спеціальними знаннями.
Що радить експерт:
- Досить відкрити рахунок Libertex і зарахувати на нього кошти, які ви плануєте вкласти в нафту.
- Після цього вам залишиться тільки вибрати контракти на нафту, наприклад, марки Brent, ввести суму, яку ви хочете вкласти, вибрати мультиплікатор і натиснути на кнопку "купити".
- Щоб управляти ризиками, збільшувати прибуток і мінімізувати збитки, використовуйте мультиплікатор.
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Як аналізувати, прогнозувати і заробляти на нафті?
Щоб аналізувати ситуацію на ринку нафти, робити правильні прогнози і заробляти потрібно бути в курсі подій на ринку "чорного золота" і вміти правильно користуватися інструментами для аналізу ринку.
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Отож, попри негативні показники, нафта залишається одним з найперспективніших активів для інвестицій. А шанс придбати її майже за безцінь випадає один раз на 20 років. Тож, не втрачайте можливостей!