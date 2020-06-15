На золото впливають різні фактори від кризи до настроїв на фондовому ринку. Прогнозують, що цього року золото ростиме у ціні.

Що впливає на ціну золота

До факторів, що впливають на ціни на золото, відносяться стабільність, попит та пропозиція, вплив центрального банку та обсяги, що торгуються через ETF (Біржовий інвестиційний фонд), пише Dailyfx.

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Стабільність

Як основний фінансовий інструмент, що лежить в основі світових валют, золото вважається досить безпечним активом. Його ціна, як правило, зростає в часи кризи, оскільки уряди та інвестори звертаються до цього активу, як до захисту від невизначеності. І навпаки, ціни на золото зазвичай падають у стабільні часи, оскільки більш ризикові, але потенційно вигідніші напрямки інвестицій стають більш привабливі.

Пропозиція і попит

Як і у більшості активів на відкритому ринку, надлишок попиту на золото (як правило, на виготовлення ювелірних виробів або виготовлення певної медичної, промислової та технологічної продукції) сприяє збільшенню ціни на золото (якщо припустити, що пропозиція є постійною). З іншого боку, ослаблення попиту часто має протилежний вплив на його вартість, знижуючи ціну (якщо припустити, що пропозиція є постійною).

Центральні банки

Багато світових запасів золота контролюються центральними банками в розвинених країнах Європи та Північної Америки. Як результат, ці банки володіють величезною ціновою силою на світових ринках золота. Якщо банки раптово збільшили або зменшили кількість відкритих позицій золота миттєво, навіть незначно, це призведе до збільшення ефекту на ціну золота. Тому центральні банки покладаються на спільне (хоча і неофіційне) зобов'язання утримуватися від одностороннього залучення до масштабних продажів золота, що може дестабілізувати світові ринки.

ETF

Хоча фондові ринки, як правило, призначені для відображення ціни на золото, а не для впливу на нього, багато великих ETF мають значну кількість фізичного золота. Тому надходження та відпливи таких ETF можуть впливати на ціну металу, змінюючи фізичну пропозицію та пропозицію на ринку.

Як золото впливає на валюти

Співвідношення золота з доларом є важливим, оскільки сам долар США залишається основним механізмом ціноутворення золота. Коли вартість долара зростає, золото стає дорожчим для інших країн.

Це в кінцевому підсумку призводить до падіння попиту, через що взагалі існує зворотна залежність між доларом США та ціною на золото. Крім того, коли долар починає втрачати свою цінність, інвестори розглядають золото як безпечну альтернативу, і це допомагає підвищити його ціну.

Нижче на графіку можна побачити цю обернену залежність між індексом долара США та золотом.



Взаємозв'язок золота з індексом долара США / dailyfx

Також вартість золота пов'язана з вартістю імпорту та експорту країни. Країни, які експортують золото або мають доступ до золотих запасів, побачать, що їхні валюти зміцняться, коли ціни на золото зростатимуть через збільшення загального експорту країни.

Як торгувати золотом

Існує ряд способів торгівлі золотом. Золото можна придбати як фізичний актив, торгувати за допомогою ф'ючерсів та опціонів на фондовому ринку або через ETF.

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