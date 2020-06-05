Дані індексу ділової активності (Purchasing Managers Index – PMI) продемонстрували поліпшення в Китаї. Це дає змогу припустити, що китайська економіка відштовхнулася від спаду, спричиненого пандемією коронавірусу.

Індекс ділової активності в секторі послуг Китаю у травні збільшився до 55,0 з 44,4 пункту у квітні, це відображає зростання зайнятості населення найшвидшими темпами з кінця 2010 року, пише Markets Insider. Однак пандемія все ще позначається на експорті товарів із Китаю.

Що таке індекс PMI? Показник, який використовується в економіці для відслідковування темпів ділової активності. Якщо індекс знаходиться на рівні 50 – це свідчить про нейтральну або стабільну ділову активність у тому чи тому регіоні. Показник вище 50 означає зростання й розвиток, а нижче 50 говорить про стагнацію. Зазвичай, під час економічного спаду цей показник коливається в межах до 45 пунктів.

Індекс ділової активності Китаю досяг найвищого показника за майже останніх 10 років. Сфера послуг прискорила своє відновлення після того, як була повністю паралізована внаслідок пандемії коронавірусу на початку 2020 року,

– стверджує Ванг Чже, старший економіст Caixin Insight Group.

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Ситуація в інших країнах

Індекс ділової активності у інших країнах свідчить про те, що в травні економіка цих держав теж відскочила від історичних мінімумів, які спостерігалися у квітні. Попри це, більшість країн ще борються з пандемією коронавірусу і тільки починають пом’якшувати карантин.

Так, найнижчий рівень ділової активності зафіксовано саме в Індії. У травні індійський PMI зріс до 12,6 пункту з рекордно низького показника – 5,4 пункту у квітні.

Таким чином, поки складно говорити про поліпшення економічної ситуації в Індії. Аналітичні дані свідчать, що друга економіка Азії повільно відновлюється після карантину.

Індекс ділової активності єврозони в травні збільшився до 31,9 пункту з 13,6 пункту у квітні. Економіка країн ЄС зіштовхнулася з найглибшим спадом.

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