Мільйонери не мають захмарних зарплат. Їх дохід – це результат інвестицій, якими вони примножили свої заощадження.

Більшість людей хоче жити в своє задоволення і ні в чому собі не відмовляти. Але чомусь стати багатим і фінансово незалежним може далеко не кожен. Чому ж хтось, працюючи, живе від зарплати до зарплати, а хтось може подорожувати по світу і ні в чому собі не відмовляти - про це читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Куди інвестувати гроші в 2020: досвід успішних українців

Різниця в мисленні

Головна причина того, що одні люди бідні, а інші – багаті, полягає в мисленні. Бідні і багаті мислять і діють абсолютно по-різному, відповідно, різниться їхній добробут. Часто люди прагнуть до того, щоб отримати якомога вищу зарплату і витратити її на купівлю речей, які часто виявляються абсолютно непотрібними. Вони, самі того не знаючи, дотримуються "мислення бідності". Щоб досягти багатства і фінансової незалежності, потрібен інший підхід.

Гроші повинні працювати

Як показує практика, правильні інвестиції куди важливіші ніж висока зарплата. Давно відомо, що великий дохід не гарантує гарну фінансову незалежність. Щоб бути фінансово незалежним, потрібно вміти не тільки заробляти, але й грамотно примножувати гроші замість того, щоб витрачати їх. Не дарма, головне правило мільйонерів говорить: "Гроші повинні працювати".

Щоб гроші працювали, їх потрібно інвестувати, і, чим ефективніше, тим краще. Одні вважають хорошою інвестицією такі варіанти, як покупка машини або свого житла, інші вважають за краще покласти гроші в банк або "під подушку". Однак жоден з цих варіантів не можна назвати правильними інвестиціями, оскільки вони не забезпечують фінансової страховки від ризиків.

Близько 30% мільйонерів заробили свої гроші в сфері фінансів, серед них – генеральний директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.



В яких галузях найбільше мільйонерів / Інфографіка 24 каналу

Ваша фінансова страховка

Один з основних критеріїв ефективних інвестицій – це диверсифікація. Тому, щоб застрахувати ваші кошти від потрясінь, важливо мати диверсифікований інвестиційний портфель. Створити такий портфель можна, використовуючи такі інструменти, як: акції, фондові індекси, валюта, енергоносії, криптовалюта і ряд інших.

Інвестувавши гроші в акції компаній в одній країні, можна купити фондові індекси в інший. Ще одну частину ваших коштів можна вкласти в криптовалюту, а іншу – в енергоносії. Такий розподіл коштів може не тільки дати вам хорошу прибутковість, але і стати основою для вашої фінансової незалежності.

Перевірте себе Який з вас інвестор? Перевірте свої знання про фінансові ринки

Як диверсифікувати ваші інвестиції

Хочете дізнатися, як створити диверсифікований інвестиційний портфель і навчитися правильно інвестувати? Запишіться на консультацію до фахівців Forex Club. Експерти з багаторічним досвідом успішного інвестування допоможуть вам освоїти тонкощі ефективних інвестицій і зробити крок до фінансової незалежності.