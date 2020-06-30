Ставлення українців до співпраці з МВФ погіршилося у червні після надання організацією першого траншу у розмірі 2,1 мільярда доларів.

Як українців ставляться до співпраці з МВФ

Понад 60% українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем цей показник виріс на 15%.

Про це йдеться у опитуванні КМІС (Київського міжнародного інституту соціології), яке провели з 20 по 23 червня 2020 року.

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Майже кожен четвертий українець (24%) підтримує співпрацю з МВФ. натомість у квітні таку співпрацю підтримував майже кожен третій українець чи українка (32%).



Опитування КМІС

Співпраця України з МВФ: коротко

Ще у грудні 2020 року затвердили 3-річну програму EFF розміром у 5 мільярдів доларів.

На початку пандемії розмір допомоги пообіцяли збільшити до 8 мільярдів доларів.

Фінальне затвердження програми відкладали з місяця на місяць, бо України не могла прийняти банківський закон (так званий "антиколомойський")

Коли Україна його таки прийняла, то МВФ змінив умови і запропонував 1,5 річну програму stand-by розміром 5,5 мільярда доларів.

У червні програму затвердили і Україна отримала перший транш – 2,1 мільярда доларів.

Щоб отримати наступні, потрібно виконати низку умов.

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Чи потрібно співпрацювати з МВФ

Попри те, що багато українців не підтримують співпрацю України з МВФ, наразі вона є необхідною і відділяє нас від загрози дефолту. Про це говорять експерти, опитані 24 каналом.