Світ входить у фазу економічної кризи через коронавірус. Вона вже є і в Україні та негативно впливає на бізнес й фінанси кожного українця. Це не перша глибока економічна криза, тому країна її переживе.

Проте її наслідки можуть бути значно більшими, ніж у попередніх роках. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив банкір та економіст Володимир Лавренчук.

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За його словами, без матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, яких в Україні більшість, не обійтися. Це роблять навіть у заможних країнах. Експерт також сподівається на міжнародні запозичення.

Пережити кризу, окрім зовнішніх запозичень, іншого шляху немає. На щастя, є певні сигнали від прийнятих законів і перспективи укладання угоди з МВФ на отримання фінансової допомоги,

– переконаний Лавренчук.

Він також додав, якщо ми не зробимо реструктуризацію економіки в напрямку її більшої продуктивності та ефективності, то доведеться дуже довго виходити з цієї кризи і виплачувати борги.

Що відомо про допомогу МВФ?Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.



У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон. Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила так званий "антиколомойський" законопроєкт.



У ніч на 31 березня 2020 року нардепи проголосували за закон про ринок землі.

"Якщо ми наберемося боргів і пройдемо цю кризу, нам вже сьогодні треба говорити про стратегію держави для того, щоб через 1,5 – 2 роки ми змогли ці борги погасити і підтримувати рівень життя", – заявив Лавренчук.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

Банкір зазначив, що Україні все одно не уникнути економічної кризи, яка потребує надзвичайних заходів та підтримки. І навіть без карантину вплив на українську економіку буде дуже негативний від зміни зовнішніх ринків, оскільки падають ціни на експорт і країни будуть зменшувати купівлю наших товарів.

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Також, за словами експерта, існують перепони з еміграції трудових ресурсів, тому що економіку України частково підтримували й перекази українських трудових мігрантів.