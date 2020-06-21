Не біткойн: 5 криптовалют, що принесли найвищий дохід у 2020
Криптовалюта – ризиковий, але найдохідніший фінансовий інструмент. За 5 місяців Hedera Hashgraph принесла інвесторам 214% прибутку.
З початку року у світі з’явилося близько 70 нових криптовалют. І хоч біткойн залишається найдорожчою та найбільш надійною серед них, він вже давно втратив статус найприбутковішої криптовалюти, повідомляє "Мінфін".
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Які криптовалюти найприбутковіші
За 5 місяців 2020 року (січень-травень) найбільш вигідними виявилися:
- Hedera Hashgraph — 214%;
- Streamr — 185%;
- Datum — 168%;
- Numeraire — 163%;
- Kyber Network — 149%.
Чи варто вкладатися у ці криптовалюти
Зауважте, що попри високу дохідність ці валюти є ризиковими. Про це свідчить зовсім інший склад лідерів минулого року (Binance Coin — 488%; Holo — 376%; Ravencoin — 308%). Експерти радять зараз вкладатися у більш розкручені та відомі криптовалюти як Bitcoin чи Ethereum.
Що прогнозують для біткойн
В умовах коронакризи важко передбачити курс нестабільної криптовалюти, але експерти сходяться на думці, що біткойн ростиме.
- Зокрема популярний аналітик Майкл Ван де Попп прогнозує зростання біткойну до 12 тисяч доларів.
- За моделлю stock-to-flow біткойн може підскочити до 100 тисяч вже цьогоріч.
- Аналітики Bloomberg прогнозують ріст до 20 тисяч доларів.