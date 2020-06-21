Криптовалюта – ризиковий, але найдохідніший фінансовий інструмент. За 5 місяців Hedera Hashgraph принесла інвесторам 214% прибутку.

З початку року у світі з’явилося близько 70 нових криптовалют. І хоч біткойн залишається найдорожчою та найбільш надійною серед них, він вже давно втратив статус найприбутковішої криптовалюти, повідомляє "Мінфін".

До теми Біткойн досягнув 9000 доларів: що буде далі з курсом криптовалюти – прогноз

Які криптовалюти найприбутковіші

За 5 місяців 2020 року (січень-травень) найбільш вигідними виявилися:

Hedera Hashgraph — 214%;

Streamr — 185%;

Datum — 168%;

Numeraire — 163%;

Kyber Network — 149%.

Чи варто вкладатися у ці криптовалюти

Зауважте, що попри високу дохідність ці валюти є ризиковими. Про це свідчить зовсім інший склад лідерів минулого року (Binance Coin — 488%; Holo — 376%; Ravencoin — 308%). Експерти радять зараз вкладатися у більш розкручені та відомі криптовалюти як Bitcoin чи Ethereum.

Що прогнозують для біткойн

В умовах коронакризи важко передбачити курс нестабільної криптовалюти, але експерти сходяться на думці, що біткойн ростиме.

Зокрема популярний аналітик Майкл Ван де Попп прогнозує зростання біткойну до 12 тисяч доларів.

За моделлю stock-to-flow біткойн може підскочити до 100 тисяч вже цьогоріч.

Аналітики Bloomberg прогнозують ріст до 20 тисяч доларів.

Зазначимо, що останніми днями курс біткойна коливається у межах 9,4-9,9 тисяч доларів.