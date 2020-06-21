Торговельна угода США та Китаю під загрозою через втручання Пекіну у справи Гонконгу, а саме прийняття закону щодо національної безпеки міста. Це може нашкодити Гонконгу як світовому фінансовому центру. Китай оприлюднив деталі закону.

Пекін оприлюднив деталі свого нового закону про національну безпеку для Гонконгу в суботу, що означатиме найбільші зміни у способі життя міста з 1997 року, повідомляє CNBC з посиланням на китайське офіційне новинне агентство Xinhua.

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Закон про національну безпеку

Закон, який викликав глибоку стурбованість у Вашингтоні та Європі, включає в себе офіс національної безпеки Гонконгу для збору розвідки та контролю за злочинністю проти національної безпеки.

Лідер Гонконгу Керрі Лам також може призначити конкретних суддів, які слухатимуть справи з національної безпеки. Цей крок сприймають як спосіб заспокоїти деяких інвесторів, дипломатів та бізнес-лідерів у світовому фінансовому центрі.

Китай заявив, що проєкт закону спрямований на боротьбу з сепаратистською діяльністю, підривною діяльністю, тероризмом та змовою з іноземними силами, але критики побоюються, що він придушить широкі свободи, які вважаються ключовими для статусу Гонконгу як глобального фінансового центру.

Деталі закону були оприлюднені після триденного засідання вищого органу прийняття рішень парламенту Китаю.

Точний термін прийняття закону був незрозумілим, хоча політичні аналітики очікують, що він набере чинності перед парламентськими виборами в Гонконзі 6 вересня.

Чому Китай хоче прийняти закон

Крок Китаю щодо накладання закону прямо на Гонконг в обхід законодавчому органу міста, настав після року іноді насильницьких антиурядових і антипекінських протестів, в яких континентальна та місцева влада звинувачують "іноземні сили" у розпалі.

Деякі політичні коментатори кажуть, що цей закон – це спроба другого повернення міста до країни, після того, як у 1997 цього повністю не вдалося. Тоді Китай пообіцяв дозволити Гонконгу високий ступінь автономії протягом 50 років за принципом управління "одна країна, дві системи", хоча демократичні активісти кажуть, що Пекін все більше посилював свою владу над містом.

Як реагують США та Європа

У п'ятницю держсекретар Майк Помпео заявив, що Вашингтон надалі ставитиметься до Гонконгу як до китайського міста, а не до напівавтономного, і Сполучені Штати працюють над процесом прийняття рішень щодо того, хто буде нести відповідальність за обмеження свободи Гонконгу.

Підкреслюючи глобальні занепокоєння з приводу цього кроку, Європейський Парламент у п’ятницю проголосував за те, щоб притягти Китай до Міжнародного суду в Гаазі, якщо Пекін прийме закон про безпеку щодо Гонконгу.

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Що каже Китай про реакцію Заходу

Китай неодноразово попереджав закордонні уряди про втручання у його внутрішні справи.

Чиновники в Пекіні та Гонконзі наполегливо намагаються запевнити інвесторів, що закон не підірве високий ступінь автономії міста, наполягаючи, що він буде націлений лише на меншину "порушників", які створюють загрозу національній безпеці.

Гонконг заявив, що закон не підірве довіру інвесторів, і люди, які його дотримуються, не мають причин для занепокоєння.

Незважаючи на такі запевнення, закон тривожить бізнес-групи, дипломатів та правозахисні організації, ще більше напружив зв'язки між США та Китаєм і спонукав міністрів закордонних справ G7 закликати Пекін не робити цього.