У понеділок, 1 червня 2020 року, ціни на золото піднялися. Інвестори надали перевагу більш захищеним активам, з-поміж яких дорогоцінний метал, на тлі зростання напруги у відносинах між США та Китаєм.

За даними Investing.com., станом на 19:10 за київським часом понеділка, 1 червня, ф’ючерси на золото зросли до 1753 доларів за унцію.



Динаміка ціни золота / Фото Flickr

Відносини між США і Китаєм негативно впливають на фінансові ринки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожував припинити дію першої фази торгової угоди з КНР. Таке рішення Трампа викликане в результаті прийняття Пекіном закону про нацбезпеку щодо Гонконгу і Макао. Однак президент США так і не надав конкретної інформації про подальші дії Штатів щодо Китаю.

Нагадаємо КНР ухвалила закон про нацбезпеку у четвер, 28 травня. У результаті в Гонконгу відбулися протести на тлі яких впали ціни на нафту й акції.

До теми: Протести в США: як вплинуть на долар та фінансові ринки

Ситуація у США й заяви представників влади

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл ще більше послабив інтерес інвесторів до ризикових активів, зазначивши в п’ятницю, 29 травня, що відновлення економіки США від кризи через пандемію коронавірусу може бути зірване. Якщо кількість жертв COVID-19 зростатиме в країні й далі, економічна ситуація може погіршитися.

Інвестори також стурбовані тими подіями, що відбуваються зараз у США через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Окрім того, на їхні настрої впливають прогнози про ймовірність другої хвилі коронавірусу в 2020 році.