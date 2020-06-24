Золоті запаси Венесуели зберігаються у Великобританії, яка не хоче їх віддавати. Два лідери Венесуели зустрілися у суді, який вирішить: віддати гроші Мадуро, Гуайдо чи нікому.

Лідери Венесуели диктаторський президент Ніколас Мадуро та визнаний світом безвладний Хуан Гуайдо б'ються у суді за визначення долі понад 1 мільярда доларів золотих запасів, що зберігаються у сховищах Банку Англії. Рішення Верховного суду очікують найближчими днями, пише CNBC.

Важливо Ера домінування долара може закінчитися дуже швидко: що прийде на зміну – експерт

Як вирішують долю золота у суді

Слухання, які розпочалися в Лондоні в понеділок і, як очікується, триватимуть чотири дні, є надзвичайною справою для постраждалої від кризи країни Південної Америки.

Позиція Мадуро

Центральний банк Венесуели, контрольований президентом Ніколасом Мадуро, шукає як змусити Банк Англії віддати значну частку золотих запасів країни.

Юристи, які представляють Мадуро, стверджують, що кошти будуть перераховані безпосередньо до Програми розвитку ООН з метою сприяння реакції країни на пандемію коронавірусу.

Позиція Гуайдо

Однак лідер Національної Асамблеї Хуан Гуайдо вважає, що злитки повинні перебувати під його контролем, оскільки уряд Сполученого Королівства, разом із 60 іншими світовими лідерами, визнає його законним тимчасовим президентом Венесуели.

Золото у сховищах Банку Англії – це наші національні резерви. Це належить нашому народу, щоб забезпечити майбутнє нашої країни,

– сказала Ванеса Нойман, представниця Гуайдо.

"Золото не повинні викрасти, оскільки транснаціональна злочинна організація, яка є режимом Мадуро, вкрала все інше. Не можна передавати золото нашим ворогам, їхнім партнерам у злочині та терорі та нашому гніту", – додала Нойман.

COVID-19 у Венесуелі

Центральний банк Венесуели подав позов до комерційного суду 14 травня. При цьому заявили, що ці гроші будуть використані для здійснення придбання продуктів харчування та медичних товарів для боротьби з спалахом коронавірусу.

Минулого місяця група експертів ООН попередила, що лікарні країни повідомили про брак медичних засобів та засобів захисту.

На сьогоднішній день понад 5 100 людей заразилися коронавірусом у Венесуелі, 35 смертей по всій країні, згідно з даними, зібраними університетом Джона Хопкінса.

Хто отримає золото

"Мадуро стверджує, що вони хочуть використовувати золото як гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. Малоймовірно, що це трапиться, оскільки Великобританія не визнає адміністрацію Мадуро легітимною, вони визнають Гуайдо тимчасовим президентом конституції ", – заявив Дієго Моя-Окампос, провідний аналітик Венесуели в Лондонській консалтинговій фірмі IHS Markit.

Але вони також навряд чи передадуть золото Гуайдо, тому я думаю, що гроші тут залишаться,

– додав він.

"Це важливо, оскільки це багато грошей для Венесуели, для обох сторін. Якщо ці гроші будуть перераховані тій чи іншій стороні, це, безумовно, могло б змінити хід гри", – розповів Моя-Окампос.

Як золото Венесуели потрапило у Банк Англії

Банк Англії є другим за величиною зберігачем золота у світі, поступаючись лише Федеральному резерву Нью-Йорка.

Центральні банки багатьох країн, що розвиваються, зберігають свої національні запаси золота у сховищах центрального банку Великобританії, а Венесуела – одна із них. У січні 2019 року Банк Англії відмовився дозволити Венесуелі вивезти золото зі своїх сховищ та повернутись до Південної Америки.

Варто знати Прогноз цін на нафту 2020-2021: ростимуть швидше, ніж очікували – Bank of America

Політична ситуація у Венесуелі

З тих пір Банк відмовився публічно коментувати це рішення. Політика Венесуели майже 18 місяців перебуває у тупику: майже увесь світ визнає уряд Гуайдо, але він не має влади. Натомість керує державою диктаторський режим Мадуро.